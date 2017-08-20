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Помочь одиноким мужчинам в личной жизни могут фрукты и овощи

20 августа 2017, 10:11

Ученые выяснили, какой мужской запах сильно привлекает женщин.

Ученые установили связь между запахом тела и сексуальным притяжением довольно давно, но совсем недавно исследователи выяснили, как мужчина может повлиять на издаваемый им запах, чтобы больше понравится представительницам противоположного пола, пишет РенТВ.

В исследовании, которое недавно представили ученые, говорится, что на запах мужчины влияют овощи. Цветные овощи насыщают кожу каротиноидами – пигментами, окрашивающими пищу красным, желтым и оранжевыми цветами.

Добровольцев в ходе эксперимента попросили надеть чистые футболки и выполнить серию физических упражнений. После этого майки мужчин дали понюхать группе женщин, которые оценили привлекательные для них запахи мужского пола.

Выяснилось, что помочь одиноким мужчинам в личной жизни могут фрукты и овощи. Запах тела представителей сильного пола, в чьем рационе преобладают эти продукты больше привлекают женщин.


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