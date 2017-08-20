В прокуратуру Темиртау пожаловались родственники скончавшегося в Китае актера

Сестра актера из Темиртау Алексея Шумского, который был признан «лучшим актером года в Карагандинской области» и скоропостижно скончался в Китае во время поездки на отдых, обратилась с жалобой на турфирму в прокуратуру, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщила его сестра Олеся Бердникова, цель обращения в прокуратуру - выяснить причину отправки туристов местной турфирмой без оформления медицинской страховки.

«Если турфирма нарушила закон, проигнорировав оформление этого важного документа, то ее нужно привлечь к ответственности», - сообщила Олеся.

В прокуратуре сообщили, что заявление от родственницы актера действительно поступило.

«География наших полномочий ограничена. Речь идет об инциденте в Китае, поэтому материал направлен в Министерство культуры и спорта, который курирует туризм, для выяснения всех обстоятельств в китайской клинике», - сообщили в прокуратуре.

Напомним, в июле 43-летний Алексей Шумский впал в кому в Китае, куда он поехал отдыхать, будучи в трудовом отпуске. Актер перед поездкой не оформил медицинскую страховку. Спустя несколько дней он скончался в реанимации в Урумчи. Актер театра юного зрителя Темиртау во время празднования Дня работников культуры в этом году был признан лучшим актером года и получил диплом и премию акима Карагандинской области.