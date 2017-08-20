EXPO 2017: анонс мероприятий на 21 августа

Что посмотреть на международной выставке в понедельник.

10 июня 2017 года открыла свои двери Международная специализированная выставка «Астана ЭКСПО-2017». Основная тема ЭКСПО-2017 – «Энергия будущего».





Для посетителей выставки подготовлена обширная программа.





Так, в 10:30 в павильоне Малайзии состоится открытие Недели «Эффекта Бабочки» и Молодежи. В мероприятии примут участие: Наследный Принц Малайзийского штата Селангор Тенгку Амир Шах Ибн Султан Идрис Шах, заместитель генерального секретаря Министерства энергетики, зеленых технологий и водных ресурсов Малайзии Датин Бадриях Абдул Мали,посол Малайзии в Республике Казахстан Сайед Мохаммад Бакри Сайед Абд Рахман, главный исполнительный директор малайзийскойкорпорации зеленых технологий Мохаммед Азман Зайнул Абиддин, президент Future Innovation Council (FIC) Афик Жохар, заместитель комиссара павильона Малайзии на ЭКСПО - 2017 Лу Тук Ги.





В рамках мероприятия планируется подписание меморандума о взаимопонимании между казахстанским бизнес инкубатором начинающих предпринимателей и малайзийскимFutureInnovationCouncil. Ожидается, что документ будет способствовать развитию зеленой экономики между двумя компаниями.Также, будет проведена пресс-конференция, в ходе которой спикеры ответят на вопросы журналистов.





Завершит программу первого дня Недели«Эффекта Бабочки» и Молодежи панельная сессия на тему «Стартапы, Инновации и Устойчивость: Будущее сегодня». В ней примут участие Управляющий Международным финансовым центром «Астана» Кайрат Келимбетов и председатель правления МФЦА Нурлан Кусаинов.

В 11:00 состоится церемония празднования Национального дня Республики Сенегал. В мероприятии примет участие Комиссар секции Республики Сенегал Джоп Малик.





Основная цель участия страны на ЭКСПО-2017 - содействие в использовании возобновляемых источников энергии, которые способствуют снижению загрязнение окружающей среды и расходов населения на электроэнергию, что является составной частью плана развития Сенегала.





На церемонии празднования группа «Сафари» исполнит традиционный танец под народные инструменты кора, джамбе и балафон.

Сенегал находится на самом краю западной части Африки. Республика стремится стать развивающейся страной к 2035 году. Одним из ключевых направлений развития Республики Сенегал является обеспечение энергетической независимости государства. Экспозиция Сенегала представлена в Африканском Плазе.





В 12:00 в Медиа-центре состоится пресс-конференция с участниками вечера профессионального бокса, который пройдет 26 августа на сцене Амфитеатра Международной специализированной выставки «Астана ЭКСПО-2017».

В главном бою первая девушка в профи-боксе из Казахстана, 22-летняя Фируза Шарипова (6-1-0, 4 КО) поборется за титулы чемпионки мира по версиям WIBA и WBU в легком весе с Миленой Колевой из Болгарии. В пресс-конференции Фируза Шарипова и спикеры расскажут о подготовке к предстоящему чемпионскому бою, дальнейших планах спортсменки и поясах, которые будут стоять на кону.

Напомним, что в случае победы Фируза Шарипова станет первой обладательницей титула в женском профессиональном боксе из Казахстана.

Участники пресс-конференции: • Фируза Шарипова, профессиональный боксер; • Серик Жумангалиевич Сапиев, Олимпийский Чемпион, депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан; • Сергей Витальевич Кубышев, тренер; • Сергей Константинович Завилейский, менеджер; • Павел Цыбулин, директор телеканала KazSport.



В 14:00 в Медиа Центре состоится пресс-конференция с участием официальной делегации Республики Сенегал. Журналистам будет представлена возможность получить ответы на все интересующие вопросы.





В 19:00 на Сцене национального дня состоится выступления этнических танцевальных коллективов из Индии.





Ранг Бахар является одной из выдающихся культурных организаций в штате Гуджарат (Индия), которая занимается продвижением театрального искусства. Основанная в 1956 году организация проделала новаторскую работу по продвижению народных танцев Гуджарата и превратилась в известную платформу для начинающих талантливых артистов в области музыки, танца и драмы.





Раджендра Бхагат, выдающийся танцор и академик, основал Ранг Бахар в 1956 году. Он также был членом Сангит Натак академии в штате Гуджарат до 1980 года и секретарем Федерации индийского театра, Бхопал. Он организовал Национальный драматический фестиваль в 1980, 1982, 1984, 1985, 1990 и 1997 годах. Он помогал культурным труппам Ранг Бахара в нескольких Международных Фестивалях в более чем 140 странах.





Дхвани Бхагат, руководитель группы танцевальной труппы. Она опытная танцовщица, выиграла золотую медаль на Международном фестивале народных танцев, который состоялся во Франции в 1987 году и был рассмотрен на нескольких национальных и международных танцевальных конкурсах.





Гарбо - это вид танца, который возник в штате Гуджарат, Индия. Многие традиционные Гарбо выполняются вокруг централизованно освещенной лампы или картины или статуи Богини Шакти Традиционно, это выполняется во время девятидневного индуистского фестиваля Навратри.





Фото: spectr.com.kz



