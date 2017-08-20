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В ЮКО объявили штормовое предупреждение из-за ветра

20 августа 2017, 21:37

В Шымкенте в понедельник 21 августа ожидается переменная облачность, температура воздуха днем 30-32 градуса выше ноля.

Усиление ветра обещают синоптики в ЮКО 21 августа. Штормовое предупреждение разослала оперативная группа ДЧС Южно-Казахстанской области. Согласно прогнозу, ветер усилится до 20 метров в секунду, сообщает otyrar.kz

В целом по Казахстану погода без изменений, передает РГП «Казгидромет». Территория Казахстана по-прежнему находится под влиянием антициклона, с чем сохраняется погода без осадков, лишь на востоке республики с прохождением фронтальных разделов местами пройдут дожди с грозами, на северо-западе, севере и востоке в ночные и утренние часы местами ожидается туман. На юге, юго-востоке местами усиление ветра, с пыльной бурей.

В Шымкенте в понедельник 21 августа ожидается переменная облачность, температура воздуха днем 30-32 градуса выше ноля.

Фото: day.org.ru

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