«Кайрат» переиграл «Шахтер» и сократил отставание от «Астаны»

В матче 24 тура Премьер-Лиги алматинский «Кайрат» победил карагандинский «Шахтер» — 3:1 , пишет , пишет Sports.kz





В первом тайме гости открыли счет усилиями Марко Станоевича, а во втором хозяева взяли три очка после голов Исаэля и Жерара Гоу, итог подвел Елдос Ахметов.





Теперь у «Кайрата» 53 очка и четыре отставания от «Астаны», при этом у чемпиона игра в запасе, «Шахтер» с 27 баллами идет восьмым.





«Кайрат» — «Шахтер» 3:1 (0:1)

Голы: Станоевич 42 (0:1), Исаэль 53 (1:1), Гоу 67 (2:1), Ахметов 86 (3:1).



