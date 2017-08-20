«Кайрат» переиграл «Шахтер» и сократил отставание от «Астаны»
20 августа 2017, 22:07
Счет: «Кайрат» — «Шахтер» 3:1 (0:1).
В матче 24 тура Премьер-Лиги алматинский «Кайрат» победил карагандинский «Шахтер» — 3:1, пишет Sports.kz.
В первом тайме гости открыли счет усилиями Марко Станоевича, а во втором хозяева взяли три очка после голов Исаэля и Жерара Гоу, итог подвел Елдос Ахметов.
Теперь у «Кайрата» 53 очка и четыре отставания от «Астаны», при этом у чемпиона игра в запасе, «Шахтер» с 27 баллами идет восьмым.
«Кайрат» — «Шахтер» 3:1 (0:1)
Голы: Станоевич 42 (0:1), Исаэль 53 (1:1), Гоу 67 (2:1), Ахметов 86 (3:1).
Фото: www.sports.kz
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