Ученые назвали идеальное время для дневного сна

Далеко не каждый может поспать в течение 30 минут в середине дня, даже если сил ни на что больше не осталось. Но те, кому доступно это умение, получают значительные преимущества для своего здоровья, производительности и когнитивных способностей

Как выяснилось, идеальное время, чтобы вздремнуть посреди дня — 15:00, три часа пополудни, пишет Tonic со ссылкой на экспертов.

Все дело в наших циркадных ритмах. Многие люди чувствуют сонливость и потерю концентрации после обеда. Так что это время — идеальное для дневного сна.

Cпать в это время нужно совсем недолго — 20-30 минут. Если вы проспите дольше, то рискуете рухнуть в стадию более глубокого сна, и это приведет к тому, что вы будете чувствовать себя разбитым. И, к тому же, могут возникнуть проблемы с засыпанием ночью.





Высыпаться очень важно. Например, в США около трети населения не получают достаточно сна. Это чревато повышением риска ожирения, диабета, сердечных заболеваний, депрессии, тревожности, алкоголизма. Ваши мозги попросту недостаточно хорошо работают, когда вы мало спите.

Донесите эту мысль до вашего начальника, и тогда, возможно, он разрешит вам вздремнуть посреди рабочего дня.





Впрочем, другие ученые говорят, что и слишком много спать тоже не очень хорошо — это может быть признаком серьезных недугов.