Путин о своем стиле: Надеваю то, что есть в шкафу
21 августа 2017, 00:29
Хотя президент признает, что выбор одежды в его работе очень важен.
Президент России Владимир Путин рассказал, что «не заморачивается» выбором одежды, но старается выглядеть элегантно. Так глава государства ответил на вопрос одной из участниц Всероссийского образовательного форума «Таврида» о том, как меняется его стиль в одежде, передает Lenta.ru
«Стиль у меня самый простой — деловой. Я же кроме кабинета нигде практически не бываю, ну вот в Тавриду приезжаю. Стиль, по-моему, одинаковый у всех людей, которые занимаются моим видом деятельности. В быту я стараюсь [одеваться], чтобы было удобно, но, конечно, хочется, чтобы было элегантно, красиво», — отметил он.
По словам президента, он надевает «то, что есть в шкафу», хотя признает, что выбор одежды очень важен. При этом Путин уточнил, что раньше не воспринимал стиль серьезно. «А сейчас я считаю, что это действительно художественное творчество, очень важное для человека, потому что оно создает среду, в которой мы живем, а она очень важна», — добавил российский лидер.
Молодежный образовательный форум «Таврида» проходит в Крыму с 3 июля до 31 августа. Его организаторами выступают Росмолодежь, подведомственный ему «Роспатриотцентр» и Московский государственный институт культуры. По данным организаторов, за время работы форума в его работе поучаствуют более трех тысяч россиян в возрасте от 18 до 30 лет. Мероприятие разбито на восемь смен — в частности, для молодых художников, писателей, музыкантов, преподавателей истории и журналистов.
Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости
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