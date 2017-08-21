Как не выглядеть мошенником в глазах банка

“Вся сложнейшая система кредита покоится на вере в то, что большая часть людей честны большую часть времени” - Райнхольд Нибур, теолог.

Банковские юристы знают: нередко финансисты задают вопрос о том, можно ли привлечь того или иного злостного неплательщика по кредитам к уголовной ответственности за мошенничество или нет. Где та грань, что позволяет отграничить уголовные отношения от гражданских? В каких случаях спор будет разрешаться в суде по иску банка, а в каких - в рамках уголовного дела?





На эти вопросы ответы дал Верховный Суд Республики Казахстан в своем нормативном постановлении № 6 “О судебной практике по делам о мошенничестве” от 29 июня 2017 года.





Не ставлю перед собой цель проанализировать все указанные Верховным Судом признаки мошенничества. В нормативном постановлении говорится и про умысел, и про обман, и про причинную связь между обманом и хищением, и про другие уголовно-правовые аспекты.





Если коротко, то (применительно к банковскому кредитованию) при мошенничестве виновный изначально (то есть до или в момент заключения договора) имеет намерение обманным путем получить кредит и не вернуть его.





Здесь обращу внимание вот на что.





На практике ключевым является вопрос о том, имел ли на самом деле должник намерение не вернуть кредит или все же невозврат кредита произошел по каким-либо другим причинам. Как понимаете, достаточно трудно выявить и доказать, что было на самом деле в голове заемщика в момент заключения договора. Для выяснения этого будут приниматься во внимание все обстоятельства получения кредита.





Верховный Суд указал на некоторые из них, которые в совокупности позволяют определить, действовал ли должник с умыслом на мошенничество или нет. Вот они (пп. 11-13 нормативного постановления):





1. заведомое отсутствие у лица реальной финансовой и иной материальной возможности (материально-техническая оснащенность, трудовой коллектив и т.д.) исполнить принимаемое обязательство;

2. отсутствие необходимой лицензии, разрешения на осуществление деятельности, направленной на исполнение обязательств по договору;

3. использование лицом поддельных учредительных документов или гарантийных писем;

4. представлением в банк поддельных платежных поручений или чужих личных и иных документов

5. сокрытие информации о наличии задолженностей или залога по имуществу;

6. заключение заведомо неисполнимых договоров;

7. предоставлением заведомо ложных сведений о финансовом положении;

8. предоставлением заведомо ложных сведений о залоговом имуществе;

9. предоставлением заведомо ложных сведений об иных обстоятельствах, имеющих существенное значение для получения кредита.





Например, получение кредита по утерянному или похищенному удостоверению личности, предоставление в банк поддельных гарантий в обеспечение возврата кредита - все это может свидетельствовать о мошенничестве.





Бывают случаи, когда в залог предоставляют имущество, которое ранее незаконно оформлено на заемщика (залогодателя). Так, злоумышленники подделывают доверенность на распоряжение квартирой; далее на основании “липовой” доверенности квартира оформляется на заемщика или третье лицо. Переоформленная квартира предоставляется в залог для кредита. Злоумышленники, получив кредит, скрываются. О незаконной махинации с квартирой собственник узнает спустя какое-то время (например, по получении квитанции по коммунальным платежам); начинается судебная тяжба с банком. В итоге кредит оказывается необеспеченным и непогашенным. Налицо мошенничество.





Правда, некоторые из вышеуказанных обстоятельств следует применять с большой осторожностью. В частности, “отсутствие реальной финансовой и иной материальной возможности … исполнить принимаемое обязательство” может быть достаточно субъективным. Опасность тут состоит в том, что законные действия заемщика в рамках предпринимательского риска могут расценить как преступные действия мошенника.





В нормативном постановлении подчеркивается, что “в тех случаях, когда договор между сторонами заключается с обоюдными намерениями сторон исполнить соответствующие обязательства, но после его заключения и получения материальной выгоды у одной из сторон возникают объективные обстоятельства, препятствующие исполнению взятых обязательств, содеянное не может квалифицироваться как мошенничество” (п. 11).





Проще говоря, нельзя привлечь к уголовной ответственности за мошенничество должника, который изначально не имел намерение “кинуть” банк, но не вернул кредит по каким-либо объективным причинам (потеря работы, иного источника дохода, неисполнение обязательств контрагентами и т.п.). В таких случаях имеют место не уголовно-, а гражданско-правовые отношения.





Что можно посоветовать добросовестным заемщикам, исходя из всего вышесказанного?





Следует помнить, что предоставление недостоверной или ложной информации при получении кредита впоследствии может сыграть с вами злую шутку. “Приукрасили” свою финотчетность? Расписались в документах за кого-то? Заявили банку, что не состоите в браке, лишь бы не получать согласие супруга на залог совместного имущества? Предоставлением банку такой неверной информации вы даете повод усомниться в том, что изначально не планировали мошенничество. Свою правоту в том, что вы не мошенник, к счастью, сможете отстоять, но вот нервы потреплют вам изрядно. Не стоит доводить до этого.



