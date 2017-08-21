Простой лайфхак, позволяющий остановить таяние мороженого, взорвал Twitter

14 тысяч репостов и 42 тысячи лайков — именно столько набрала его запись на сегодняшний день.

Дональд Ли придумал, как остановить таяние любимого мороженого. Он насыпал в кружку-термос кубики льда и поставил стаканчик лакомства в получившуюся конструкцию, сообщает Life.ru





Эта идея может показаться очевидной, но как бы не так — за несколько дней описание этого "чудесного лайфака" собрало тысячи репостов в "Твиттере".







Pint of ice cream fits perfectly into a Yeti cup. I think my life has peaked now. (Bonus ice at the bottom makes it extra cold) pic.twitter.com/Fcwa4kw08B — Donald Li (@DonaldtheAZN) 6 августа 2017 г.





Дональд Ли и сам не ожидал такой бурной реакции на своё изобретение. 14 тысяч репостов и 42 тысячи лайков — именно столько набрала его запись на сегодняшний день.

"Независимо от того, что ещё я сделаю в жизни, я не думаю, что смогу достигнуть большего, чем в тот миг, когда поставил мороженое в чашку", - сказал Дональд Ли.



