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Простой лайфхак, позволяющий остановить таяние мороженого, взорвал Twitter

21 августа 2017, 09:09

14 тысяч репостов и 42 тысячи лайков — именно столько набрала его запись на сегодняшний день.

Дональд Ли придумал, как остановить таяние любимого мороженого. Он насыпал в кружку-термос кубики льда и поставил стаканчик лакомства в получившуюся конструкцию, сообщает Life.ru.

Эта идея может показаться очевидной, но как бы не так — за несколько дней описание этого "чудесного лайфака" собрало тысячи репостов в "Твиттере".



Дональд Ли и сам не ожидал такой бурной реакции на своё изобретение. 14 тысяч репостов и 42 тысячи лайков — именно столько набрала его запись на сегодняшний день.

"Независимо от того, что ещё я сделаю в жизни, я не думаю, что смогу достигнуть большего, чем в тот миг, когда поставил мороженое в чашку", - сказал Дональд Ли.

Фото: соцсети

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