Минобороны: российская авиация уничтожила в Сирии колонну боевиков ИГИЛ*

ВКС России ликвидировали более 200 террористов «Исламского государства*», а также автомобили, бронетехнику и тяжелое вооружение колонны боевиков

В Минобороны также пояснили, что террористы пытаются сконцентрировать силы в провинции Дейр-эз-Зор, в то время как сирийские войска и ВКС России выдавливают их с юга провинции Ракка и с запада провинции Хомс, цитирует ТАСС.



