Минобороны: российская авиация уничтожила в Сирии колонну боевиков ИГИЛ*
21 августа 2017, 09:12
Разгром ИГИЛ в районе Дейр-эз-Зор станет стратегическим поражением международной террористической группировки в Сирийской Арабской Республике.
ВКС России ликвидировали более 200 террористов «Исламского государства*», а также автомобили, бронетехнику и тяжелое вооружение колонны боевиков, сообщает НТВ.ru.
«Авиация ВКС России уничтожила очередную крупную колонну боевиков запрещенной террористической организации Исламское государство*, направлявшуюся в район города Дейр-эз-Зор, где международные террористы пытаются перегруппироваться и оборудовать свой последний плацдарм в Сирии. Бомбардировочной и армейской авиацией ВКС России уничтожено более 20 автомобилей высокой проходимости с крупнокалиберным вооружением и минометами, а также бронетехника, включая танки. Также уничтожено более 200 боевиков и большегрузные автомобили с боеприпасами», - говорится в сообщении пресс-службы Минобороны РФ.
В Минобороны также пояснили, что террористы пытаются сконцентрировать силы в провинции Дейр-эз-Зор, в то время как сирийские войска и ВКС России выдавливают их с юга провинции Ракка и с запада провинции Хомс, цитирует ТАСС.
* Запрещенная организация в Казахстане
Фото: ntv.ru
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