В Больнице Медицинского центра Управления делами Президента РК прошел День открытых дверей

Отличительная особенность нынешней акции заключалась в бесплатных консультациях для всех желающих от ведущих докторов Медцентра, передает корреспондент передает корреспондент Zakon.kz





Надо отметить, что обычно Больница осуществляет бесплатно прием и лечение государственных служащих, а не входящим в эту категорию гражданам оказывает медицинские услуги на платной основе. Но по сложившейся доброй традиции здесь проходят акции, в рамках которых все желающие имеют возможность получить специализированную, высокотехнологичную медицинскую помощь, обследоваться на новейшем медицинском оборудовании со скидкой. В этом году День открытых дверей проводится шестой раз, и на сей раз решено было сделать бесплатными консультации ведущих специалистов.





Как рассказала главный нефролог Медцентра Орынгуль Нарманова, целью таких мероприятий является привлечение внимания казахстанцев к состоянию собственного здоровья. В этот день, по ее словам, прием осуществляли более двадцати врачей по общим и узким специальностям.









- Это терапевт, хирург, эндокринолог, гинеколог, лор-врач, аритмолог, кардиохирург, сосудистый хирург, травматолог, аллерголог, иммунолог, нефролог. Они совершенно бесплатно принимали. Все врачи имеют высшие категории, высокую квалификацию, прошли специализацию, обучение в ближнем и дальнем зарубежье, - сказала она.





В то же время доктор добавила, что «изюминкой» нынешней акции стало присутствие на приеме профессора из Германии Игоря Мельника. Это семейный врач с большим опытом работы. Он прибыл в Казахстан несколько месяцев назад по приглашению Национального олимпийского комитета, чтобы возглавить департамент спортивной медицины и антидопингового контроля.





- Игорь Максимович бесплатно участвует в нашей акции. Мы заключили с ним на три года контракт, будем сотрудничать. Он будет принимать наших граждан по доступным ценам для населения и сегодня он у нас ведет прием, - уточнила О. Нарманова.





В свою очередь И. Мельник отметил заинтересованность в сотрудничестве с Больницей.





- Сегодня у меня, можно сказать, мастер-класс, как прием ведут врачи в Германии, какие стандарты используют. С другой стороны мне интересно поработать в этой клинике, в свою очередь поучиться у коллег, - указал он.





Как пояснил гость, он занимается сейчас спортивной медициной, а так как в Медцентре обслуживаются казахстанские спортсмены, то интересуется тем, как проводят Check-up футболистов и хоккеистов, при этом не забывая и об обычных пациентах.





- В таком ключе работаем, делимся опытом с коллегами, - подчеркнул И. Мельник.









Пациенты Медцентра высоко оценили оказание медицинской помощи в медицинском учреждении. Инженер контроля качества на одном из предприятий столицы Галымжан Уркумбаев побывал на приеме у И. Мельника и остался доволен консультацией.





- Я пришел с болями в коленном суставе. Раньше занимался спортом, активно играл в футбол. Сейчас у меня часто стали болеть колени. Обращался к местным врачам. Лечение назначили, но вчера я услышал, что будет вести прием зарубежный врач, решил перепроверить. Доктор очень понравился. Все досконально посмотрел. Сказал, что ничего серьезного нет, но порекомендовал сделать снимок. Потом я со снимком повторно приду к нему на прием, и он дальше назначит лечение, медицинскую гимнастику, - поделился впечатлениями астанчанин.









Всего в этот День открытых дверей бесплатные консультации специалистов Больницы получили около тысячи человек. Также проведено было более 2,5 тысяч диагностических исследований. Кроме всего прочего в ходе акции врачи ведут отбор пациентов, нуждающихся в стационарном лечении в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. Вместе с тем, для тех, чье заболевание не входит в ГОБМП, кто желает особых сервисных условий пребывания, в Больнице оказывают платные услуги. Они включают в себя высокий уровень лабораторной, инструментально и клинической диагностики, интенсивное комплексное лечение и эффективную медицинскую реабилитацию больных.



