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Трамп прокомментировал столкновение эсминца ВМС США с танкером в районе Сингапура

21 августа 2017, 09:54

По последним сообщениям 10 моряков корабля числятся пропавшими и пятеро пострадали в результате инцидента.

Президент США Дональд Трамп, вернувшийся в воскресенье в Белый дом после рабочего отпуска, прокомментировал столкновение ракетного эсминца ВМС США "Джон Маккейн" с танкером Alnic MC в районе Сингапура, сообщает ТАСС.

"Это очень плохо", - ответил он на вопрос журналистов перед тем, как направиться в свою официальную резиденцию в Вашингтоне.

По последним сообщениям 10 моряков корабля числятся пропавшими и пятеро пострадали в результате инцидента.

Ранее в ВМС США заявили, что проведут расследование по факту столкновения эсминца и танкера в районе Малаккского пролива, недалеко от Сингапура.

"Поисково-спасательные работы ведутся в координации с местными органами власти", - указали в командовании седьмого флота ВМС США.

Фото: НТВ

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