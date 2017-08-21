Трамп прокомментировал столкновение эсминца ВМС США с танкером в районе Сингапура

По последним сообщениям 10 моряков корабля числятся пропавшими и пятеро пострадали в результате инцидента.

Президент США Дональд Трамп, вернувшийся в воскресенье в Белый дом после рабочего отпуска, прокомментировал столкновение ракетного эсминца ВМС США "Джон Маккейн" с танкером Alnic MC в районе Сингапура , сообщает ТАСС





"Это очень плохо", - ответил он на вопрос журналистов перед тем, как направиться в свою официальную резиденцию в Вашингтоне.





По последним сообщениям 10 моряков корабля числятся пропавшими и пятеро пострадали в результате инцидента.





Ранее в ВМС США заявили, что проведут расследование по факту столкновения эсминца и танкера в районе Малаккского пролива, недалеко от Сингапура.





"Поисково-спасательные работы ведутся в координации с местными органами власти", - указали в командовании седьмого флота ВМС США.



