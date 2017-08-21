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Освещения на трассе "Караганда-Темиртау" не будет до конца ремонта

21 августа 2017, 10:57

Полное завершение ремонта предусмотрено в 2018 году.

В текущем году были начаты работы по реконструкции и расширению 15 километров дороги "Караганда-Темиртау". Специалисты посчитали, что это один из самых загруженных участков. Ежедневное движение составляет до 25 тысяч автомобилей. В связи с этим было принято решение расширить дорогу до шести полос, пишет ekaraganda.kz.

Работы ведутся активно. В нагрузку к интенсивному движению на дороге прибавилась спецтехника, строительные материалы и рабочие. Естественно, что по трассе перемещаться стало труднее и опаснее. Дополнительную опасность создает и то, что дорога никак не освещается.

Жительница Темиртау Айжан Сатымбекова говорит, что по трассе «Караганда-Темиртау» ездит часто, в основном на автобусе.

- Возвращаться в вечернее время страшно. Дорога вся перекопана, кругом огромные железки, спецтехника. Дорога не освещается. Кругом кромешная тьма, - говорит Айжан.

Женщина обеспокоена. Совсем скоро солнце станет садиться раньше, светать тоже будет позднее. Многие ехать на работу и возвращаться с нее будут в темное время суток, подвергая себя опасности.

Реконструкцию дороги проводит Карагандинский ОФ АО «КазАвтоЖол». Заместитель директора Игорь Гафтон пояснил, почему на дороге невозможно устроить освещение на время ремонта.

- Устройство наружного освещения вдоль реконструируемого участка автомобильной дороги не представляется возможным в силу необходимости соблюдения технологии производства работ. При устройстве бетонного покрытия бетон должен набрать прочность 28 суточного возраста, необходимо произвести герметизацию деформационных швов, провести работы по устройству присыпных и укрепленных обочин, - сообщил Игорь Гафтон.

В то же время в АО «КазАвтоЖол» сообщили, что для обеспечения безопасности дорожного движения установлены соответствующие дорожные знаки, согласованные с Управлением административной полиции Карагандинской области.

- Движение планируется открыть на всем протяжении в конце года. Перед завершением дорожно-строительных работ будут проведены работы по обустройству дороги, в том числе и освещению данного участка.

Полное завершение ремонта предусмотрено в 2018 году.
Алиса Войташенко.

Фото: ekaraganda.kz.

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