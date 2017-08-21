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На прошлой неделе выставку ЭКСПО в среднем посетили 49 349 человек в день

21 августа 2017, 11:11

Самым посещаемым на прошлой недели стал павильон Африки.

C 14 по 20 августа Международную специализированную Выставку ЭКСПО-2017 посетило 345 445 человек, то есть в среднем 49 349 человек в день. По сравнению с предыдущей неделей число посетителей увеличилось на 14 тысяч, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу выставки.

Общее число посетителей Выставки с 10 июня по 20 августа составило 2 779 820 человек.

Общее число человеко-посещений с 10.06. по 20.08 (суммарное количество посещений всех объектов Выставки) –22 113 663, в том числе международных павильонов – 19 438 248, объектов Выставки – 2 675 415.

Топ посещаемых павильонов:

1. Плаза Африки

2. Египет

3. Турция

4. Таиланд

5. Азербайджан

6. Индия

7. Россия

8. Узбекистан

9. Япония

10. Королевство Саудовской Аравии

Топ посещаемых объектов:

1. «Нур-Алем»

2. Коммерческие павильоны

3. Детская лаборатория «Шелл»

4. Тематический павильон С 3.5

5. Детский парк.

6. Амфитеатр

7. Цирк дю Солей

8. Тематический павильон С 2.4

9. Артцентр

10. Зона творческой энергии

Фото с сайта expo2017astana.com

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