На прошлой неделе выставку ЭКСПО в среднем посетили 49 349 человек в день
21 августа 2017, 11:11
Самым посещаемым на прошлой недели стал павильон Африки.
C 14 по 20 августа Международную специализированную Выставку ЭКСПО-2017 посетило 345 445 человек, то есть в среднем 49 349 человек в день. По сравнению с предыдущей неделей число посетителей увеличилось на 14 тысяч, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу выставки.
Общее число посетителей Выставки с 10 июня по 20 августа составило 2 779 820 человек.
Общее число человеко-посещений с 10.06. по 20.08 (суммарное количество посещений всех объектов Выставки) –22 113 663, в том числе международных павильонов – 19 438 248, объектов Выставки – 2 675 415.
Топ посещаемых павильонов:
1. Плаза Африки
2. Египет
3. Турция
4. Таиланд
5. Азербайджан
6. Индия
7. Россия
8. Узбекистан
9. Япония
10. Королевство Саудовской Аравии
Топ посещаемых объектов:
1. «Нур-Алем»
2. Коммерческие павильоны
3. Детская лаборатория «Шелл»
4. Тематический павильон С 3.5
5. Детский парк.
6. Амфитеатр
7. Цирк дю Солей
8. Тематический павильон С 2.4
9. Артцентр
10. Зона творческой энергии
Фото с сайта expo2017astana.com
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