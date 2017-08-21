На прошлой неделе выставку ЭКСПО в среднем посетили 49 349 человек в день

C 14 по 20 августа Международную специализированную Выставку ЭКСПО-2017 посетило 345 445 человек, то есть в среднем 49 349 человек в день. По сравнению с предыдущей неделей число посетителей увеличилось на 14 тысяч,

передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу выставки.