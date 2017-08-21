Обновленные дороги и мосты Уральска

Одним из приоритетов в деятельности компании «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.» (КПО) является обеспечение устойчивого развития компании, региона, в котором она ведет свою производственную деятельность, и страны в целом.





Процесс этот многогранный, и потому требует постоянной кропотливой работы. Устойчивое развитие – это и минимизация негативного воздействия на окружающую среду и повышение энергоэффективности производства. Для чего, уровень утилизации газа на Карачаганакском месторождении, разработку которого ведет КПО, повысился до 99,95%, что является показателем мирового класса.





Это и привлечение к проекту местных подрядчиков и поставщиков. Так, по итогам первого полугодия 2017 года доля местного содержания в поставках товаров, работ и услуг на Карачаганакском проекте превысила 51%, что в денежном выражении составляет около 179 миллионов долларов США. В целом, с момента подписания Окончательного соглашения о разделе продукции (ОСРП) в ноябре 1997 года, доля местного содержания в закупках КПО достигла уровня в 6,32 миллиарда долларов США.





И, конечно же, немаловажным вкладом в устойчивое развитие является постоянная поддержка компанией КПО развития инфраструктуры Западно-Казахстанской области, где расположены производственные объекты компании и где проживает большинство сотрудников. Ранее, компания ежегодно выделяла $ 10 млн. на развитие социальной инфраструктуры в Западно-Казахстанской области. В 2009 году Совместный комитет по управлению Карачаганакским проектом, приняли решение об увеличении ежегодно выделяемой суммы с 10 до 20 млн. долларов США. За это время в целом по области на средства КПО проложены десятки километров дорог и инженерных коммуникаций, осуществлена газификация глубинки, построены и отремонтированы школы, детские сады, дома культуры, учреждения здравоохранения и спорта. Стоит отметить, что перечень проектов к инвестированию определяется совместно с органами местной исполнительной власти, что позволяет решать самые насущные проблемы региона.









Одной из таких проблем является состояние дорожной сети. Поэтому в нынешнем году по всей области и в Уральске развернулось масштабное дорожное строительство. Так, на капитальный ремонт дорог в областном центре и пригородах компания КПО выделила 5,7 миллиарда тенге.





Сочетать приятное с полезным смогут уральцы и в городском парке культуры и отдыха. На средства КПО здесь завершается второй этап строительных работ по благоустройству правого берега реки Чаган. Во второй очереди предусмотрены строительство водопровода, ограждения, установка биотуалетов, устройство уличного освещения, озеленение и т.д.





Близиться к завершению строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Аксай. В нем все предусмотрено для занятий и отдыха молодого поколения. Комплекс состоит из спортивного зала, трибуны на 1200 мест, футбольного поля и беговой дорожки, открытых площадок для игры в баскетбол, волейбол, теннис, площадок для метания ядра и копья, зала для занятий боксом, тренажерного зала и многое другое.





Одним из масштабных проектов реконструкции дорожной сети является капитальный ремонт Деповского моста в Уральске. Он имеет для города стратегическое значение, так как проходит над железнодорожными путями, ставшими разделительной линией между «старым» городом и его новостройками в микрорайонах. После капремонта вместо двух полос для автомобильного движения здесь появятся четыре. А также с двух сторон проложат дополнительные пешеходные дорожки.





Деповской путепровод был закрыт на реконструкцию 1 марта, срок сдачи по проекту намечен на 2019 год. На работы по реконструкции выделено 2,3 миллиарда тенге. Чтобы не отстать от графика, работы на объекте ведутся весь световой день. В сжатые сроки завершен демонтаж конструкций. Сейчас завершена установка буронабивных свай и изготовление каркаса колонн. Весь необходимый на ближайшие сроки материал завезен. То есть все предусмотрено для того, чтобы полностью исключить возможность какого-либо промедления или простоев.





«На сегодняшний день компания-подрядчик выполняет работы с опережением графика. Сейчас идет монтаж стальной несъемной опалубки. 42 колонны уже выполнены. Качество соответствует, технический надзор при работах присутствует. Никаких нареканий нет. Все материалы, используемые при строительстве – новые, имеются паспорта качества», – отмечает руководитель городского отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кайрат Мухамбеткалиев.





Качество исполнения работ контролирует не только городской акимат, но и соответствующие подразделения компании КПО, финансирующей работы. А потому есть уверенность, что уже в следующем году уральцы получат обновленный и улучшенный путепровод, т.е. раньше намеченного срока.





Тем более что капремонт Деповского моста – не первый подобный проект. Несколько лет назад большой объем ремонтно-восстановительных работ в рамках социальных проектов КПО был выполнен на реконструкции моста через приток Урала реку Чаган, соединяющего Уральск с пригородным поселком Деркул.



