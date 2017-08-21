Сербия заинтересована в сотрудничестве с Алматинской областью в сфере агросектора

Сербия выразила заинтересованность в дальнейшем взаимном сотрудничестве в сфере аграрного сектора экономики со специалистами Алматинской области, передает корреспондент агентства BNews.kz.

Об этом стало известно в ходе официального визита делегации региона в составе заместителя акима области Серикжана Бескемпирова, группы руководителей передовых хозяйств области, руководства Научно-исследовательского института земледелия и растениеводства РК и социально-предпринимательской корпорации «Жетысу» в Республику Сербия.

В ходе визита состоялись встречи казахстанской делегации с министром сельского хозяйства и защиты окружающей среды Сербии Браниславом Недимовичем, главой правительства автономного края Воеводина Игорем Мировичем, а также крупными сербскими компаниями, занятыми в области сельского хозяйства.

Серикжан Бескемпиров подробно ознакомил сербскую сторону с приоритетами развития нашей страны, изложенными в Послании Президента Нурсултана Назарбаева «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность», в свете поставленных задач по развитию экспортного направления в сфере агропромышленного комплекса и превращения аграрного сектора в новый драйвер экономического роста страны.

«Алматинская область является аграрно-индустриальным регионом Казахстана. Поэтому дальнейшее развитие всех жизненно важных направлений сельского хозяйства стоят у нас в приоритете и этой отрасли уделяется самое пристальное внимание как со стороны государственных органов, так и других институтов развития», - отметил С.Бескемпиров.

«Данный визит осуществляется в контексте практической реализации договоренностей, достигнутых между руководством Казахстана и Сербии по углублению взаимодействия в сфере сельского хозяйства, а также в целях развития Соглашения о сотрудничестве между акиматом Алматинской области и администрацией автономного края Воеводина», - добавил в свою очередь, посол Казахстана Нурбах Рустемов.

Стороны выразили обоюдную заинтересованность в сотрудничестве в области производства семян для сои, сахарной свеклы, кукурузы, подсолнечника, обмене опытом научных разработок, в том числе повышении урожайности сельхозпродукции. Кроме того, были обозначены перспективы совместного кооперации в сфере подготовки специалистов для сельского хозяйства в учебных заведениях двух стран.

Также организовано посещение известного в Юго-Восточной Европе научно-производственного института полеводства и овощеводства «НС Семя», научно-инновационного института «Биосенc», малых и средних фермерских хозяйств Сербии.

Отмечается, что в октябре текущего года планируется ответный визит в Алматинскую область главы автономного края Воеводина с группой сербских сельхозпроизводителей и компаний, заинтересованных в торгово-экономическом сотрудничестве с Казахстаном.