Генеральный секретарь FIS впечатлена казахстанскими спортивными объектами

Главная цель визита руководства FIS – знакомство с казахстанской инфраструктурой для зимних видов спорта, а также рабочие встречи с руководителями спортивных ведомств страны.

Алматы с рабочим визитом посетила генеральный секретарь Ассоциации Международных федераций по зимним олимпийским видам спорта (AIOWF) и Международной федерации лыжного спорта (FIS) Сара Льюис. Встреча проводится по инициативе Национальной лыжной ассоциации Казахстана совместно с Министерством культуры и спорта и Национальным Олимпийским Комитетом.





Главная цель визита руководства FIS – знакомство с казахстанской инфраструктурой для зимних видов спорта, а также рабочие встречи с руководителями спортивных ведомств страны.





Свой визит Сара Льюис начала с осмотра спортивных объектов Алматы: международного комплекса трамплинов «Сункар», высокогорного катка «Медео» и горнолыжного курорта «Шымбулак». Генеральный секретарь AIOWF и FIS особо отметила их уникальное расположение в черте города, в частности, отметив наличие детско-юношеской школы на базе международного комплекса лыжных трамплинов и перспективы ГК "Шымбулак" в привлечении молодого поколения к занятиям лыжными видами спорта. Она также выразила уверенность в том, что инвестиции, вложенные в развитие спортивной инфраструктуры города, несомненно, в скором времени принесут свои дивиденды.





«Комплекс трамплинов «Сункар», «Шымбулак» – эти спортивные объекты великолепны! Посмотрите, как органично они вписаны в городскую инфраструктуру. Идеальный перепад высот в горах окружающих «Шымбулак», их природный ландшафт делают этот горнолыжный курорт интересным и весьма перспективным для проведения соревнований мирового уровня», – говорит Сара Льюис.





Однако главным ориентиром взаимодействия международной федерации и национальных спортивных ведомств все же остаётся долгосрочное сотрудничество в области развития зимних видов спорта. Об этом речь шла уже в Астане, где Сара Льюис встретилась с министром культуры и спорта РК Арыстанбеком Мухамедиулы, председателем правления АО «НУХ «Байтерек» Ерболатом Досаевым и генеральным директором НОК РК Сериком Каскабасовым. Обсуждались вопросы развития спорта в регионах Казахстана, возможности проведения международных соревнований самого высокого класса по зимним видам спорта в Акмолинской, Восточно-Казахстанской областях страны и городе Алматы, использование новых инструментов продвижения зимних дисциплин и привлечение дополнительного финансирования для этих целей.





Состоялся заинтересованный обмен мнениями по ряду перспективных областей сотрудничества. К примеру, одна из инициатив президента Национального Олимпийского комитета страны Тимура Кулибаева - создание комплексной программы развития зимних видов спорта в странах Центральной Азии на базе казахстанской инфраструктуры. Эта программа может быть разработана при содействии Ассоциации Международных федераций по зимним Олимпийским видам спорта, став долгосрочным проектом сотрудничества, нацеленным не только на развитие лыжных видов спорта в регионе, но и зимних видов спорта в целом на территории Центрально-азиатского региона.





«Казахстан является одной из немногих стран Азиатского континента, которые обладают идеальными условиями для развития зимних видов спорта: организации тренировочного процесса и проведения соревнований. В этом мы убедились благодаря Азиаде 2011 года, соревнованиям, которые проходят здесь под эгидой FIS, и недавно завершившейся Всемирной зимней Универсиаде. Поэтому вполне справедливо можно рассчитывать на то, что Казахстан станет центрально-азиатским «хабом» в зимних видах спорта», – сказала генеральный секретарь AIOWF и FIS.





По итогам встреч участники отметили конструктивность состоявшегося диалога. Были приняты решения об основных направлениях сотрудничества и намечены планы не только по реализации существующих перспектив, но и по проведению крупных спортивных мероприятий в Казахстане.



