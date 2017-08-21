Фанаты "Игры престолов" заподозрили Джона Сноу в способностях телепортации

Итак, перед вами карта Вестероса, созданная одним из пользователей Reddit. Зеленой линией на ней отмечено расстояние, которое Джон Сноу со своими ближайшими соратниками преодолел в период с конца пятого сезона и заканчивая пятым эпизодом сезона седьмого (нынешнего). Внизу вы можете видеть впечатляющий крюк — это визит действующего короля Винтерфелла к Драконьему камню, где его принимала Дейнерис Таргариен. К слову, возвращение оттуда на Север заняло всего 10 минут экранного времени.





Между тем в верхней части карты вы можете видеть небольшую красную черточку. Это — траектория движения зловещей армии Белых ходоков за тот же период времени. Там тоже есть небольшое отклонение от курса — оно понадобилось мертвецам, чтобы убить трехглазого ворона. И тем не менее, фанат, создавший карту, недоумевает: почему Белые ходоки до сих пор не добрались до Стены?





Вероятнее всего, во всем виноват просчет сценаристов. "Игра престолов" неумолимо движется к своему завершению, и события начинают развиваться все более стремительно. У создателей сериала больше нет времени, чтобы подробно рассказать зрителям о приключениях, которые встретились любимым и ненавистным героям по дороге из пункта А в пункт Б. То ли дело,в старые добрые времена, когда Арья и Пес долгих два сезона преодолевали расстояние, на которое Джон Сноу тратит одну минуту.





И тем не менее, фанаты сериала чувствуют себя одураченными и требуют, чтобы им логично объяснили, как бывший лорд командующий со скоростью света перемещается по территории Семи королевств, пока Белые ходоки с черепашьей скоростью ползут в сторону Стены.





К слову, портал MensXp.com уже предложил сценаристам свои варианты того, как можно объясниться с поклонниками "Игры Престолов".





"Например, покажите, что Белых ходоков задерживают Дети леса, пытаясь помочь людям и дать им больше времени на подготовку к битве. Это было бы прекрасным объяснением того, почему армия мертвых все еще не достигла Стены. Покажите, как Дети лес воздвигают какой-нибудь магический забор, который не могут пересечь Белые Ходоки, а в конце Король ночи, наконец, ломает его. Покажите нам это. Покажите хоть что-нибудь!" - призывают журналисты издания.