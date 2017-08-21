Ввод в эксплуатацию жилья за январь-июль 2017 года

В Казахстане нуждаются в жилье 2,5 млн человек, или 14% населения. Среднегодовой рост жилфонда необходимо ускорить в 5 раз для достижения стандартов ООН к 2030 году

Чтобы довести уровень жилищной обеспеченности до стандартов ООН - 30 кв. м. на человека, - строительная активность должна составлять около 1 кв. м. на жителя в год. Однако даже при таких темпах строительства данный показатель в Казахстане будет достигнут не ранее 2035 года*.

Уже на конец 2016 года численность нуждающихся в жилье составила 2,5 млн человек или 14% населения.

Чтобы достичь стандартов ООН хотя бы к концу 2030 года, жилищный фонд в стране должен увеличится в 2 раза в последующие 14 лет. Среднегодовой прирост жилфонда должен быть не менее 5%.

За последние три года среднегодовой рост составлял лишь 0,7%.

* При ежегодном росте населения на 1,5%

За последние три года строительная активность в Казахстане выросла на 40%, составив на конец 2016 года 0,59 кв. м. на человека. Если рост строительной активности сохранится на уровне 2016 года (+16%), показатель 1 кв. м. на человека в год будет достигнут уже к 2020 году.

За январь-июль 2017 года было введено в эксплуатацию 6,2 млн кв.м жилой площади. Для поддержания роста строительной активности до конца года нужно ввести еще как минимум 6 млн кв. м. жилья.

Достижение данного показателя большей частью зависит от развития сельской местности, где уровень строительной активности еще составляет 0,37 кв. м. на человека в год - в 2 раза меньше городских показателей.

При сохранении текущих темпов роста строительной активности, в последующие годы, села достигнут 1 кв. м. на человека лишь в 2024 году. В то время как города подойдут к цели уже в конце следующего года.

По данной причине, начиная с 2018 года по госпрограмме «Нұрлы жер» большее внимание начнет уделяться строительству индивидуального жилья, большая часть которых расположена в сельских населенных пунктах.

Обеспечение населения жильем стало приоритетным направлением Прогнозной схемы территориально-пространственного развития страны до 2020 года и задачей общенационального характера. Важнейшими инструментами обеспечения населения жильем являются привлечение частных инвестиций в жилищное строительство и стимулирование государственно-частного партнерства.

Однако за январь-июль 2017 года объем частных инвестиций в жилстрой сократился на 6% или на 22 млрд тенге к аналогичному периоду прошлого года, составив 352 млрд тенге. Тем временем бюджетные инвестиции увеличились на 95% и составили 73 млрд тенге. Доля бюджетных инвестиций выросла с 9% до 16%. Иностранные инвестиции увеличились на 72%, составив 20,8 млрд тенге.