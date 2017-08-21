МИР РК в ближайшее время завершит технический анализ промышленности на готовность к переходу Индустрии 4.0

Сегодня в «Yкiмет уйi» с участием министра по инвестициям и развитию РК Жениса Касымбека прошел брифинг касательно исполнения поручений Главы Государства, данных в Послании Народу Казахстана «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» в части технологической модернизации.

По словам Жениса Касымбека, процесс перехода к Индустрии 4.0 в мире еще находится на начальном этапе. Большинство развитых и быстроразвивающихся стран приступили к реализации своих национальных стратегий цифровой трансформации только в последние 3-4 года (Германия приняла в 2011 году, США - 2012, Япония, Китай, прочие страны Евросоюза - 2014-2015 годы). По признанию международных экспертов, сегодня еще нет полного понимания всех изменений в рамках Индустрии 4.0, а окончательный переход промышленности на новые стандарты прогнозируется в последующие 10-15 лет.

«У нас (Казахстан) есть шанс не отстать от этого процесса. При всей сложности этого вопроса, мы видим, что Индустрия 4.0 для Казахстана представляет не только вызовы, но и новые возможности, а именное значительное повышение эффективности, создание нового бизнеса и экспортоориентированных производств», - отметил министр по инвестициям и развитию РК.

Сначала года министерством проводится активная работа по разработке соответствующих мер.

«Совместно с международными экспертами уже к сентябрю текущего года мы закончим технический анализ промышленности на предмет готовности к переходу к Индустрии 4.0, а к концу года примем соответствующее Постановление Правительства - пошаговый план внедрения элементов Индустрии 4.0 до 2025 года», - отметил ЖенисКасымбек.

Параллельно министерством проводится работаи с крупными системообразующими компаниями, такими как ERG, KazZinc, ArcelorMittal, Казахмыс и другими.

«На сегодняшний день можно отметить, что данные предприятия выработали собственные планы цифровой модернизации и приступают к реализации программ как «умный рудник», где будут внедряться такие технологии как анализ массивных данных, передовые датчики и сенсоры, интегрированные информационные системы (ERP, MES), роботизированные операции и др. К примеру, только компания ERG планирует инвестировать в проекты цифровизации порядка 800 млрд. тенге в ближайшие 7-8 лет».