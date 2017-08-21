В Польше нашли почти сто килограмм взрывчатки времен Второй мировой войны
21 августа 2017, 16:30
Все взрывоопасные предметы уже уничтожены саперами.
Почти 100 килограммов взрывчатых веществ времен Второй мировой войны обнаружено в Польше, сообщает РИА Новости.
В лесу на территории Поморского воеводства сотрудники правоохранительных органов нашли целый арсенал — 10-килограммовую авиационную бомбу и 134 гранаты.
"Полицейские Центрального следственного управления обезвредили около 100 килограммов взрывчатых веществ", — говорится в сообщении на официальном сайте полиции.
Все взрывоопасные предметы уже уничтожены саперами.
Полицейские напомнили, что изготовление и хранение взрывчатых веществ в Польше грозит наказанием до 8 лет лишения свободы.
Фото: © Fotolia / Radoslaw Maciejewski
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