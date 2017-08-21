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В Польше нашли почти сто килограмм взрывчатки времен Второй мировой войны

21 августа 2017, 16:30

Все взрывоопасные предметы уже уничтожены саперами.

Почти 100 килограммов взрывчатых веществ времен Второй мировой войны обнаружено в Польше, сообщает РИА Новости.

В лесу на территории Поморского воеводства сотрудники правоохранительных органов нашли целый арсенал — 10-килограммовую авиационную бомбу и 134 гранаты.

"Полицейские Центрального следственного управления обезвредили около 100 килограммов взрывчатых веществ", — говорится в сообщении на официальном сайте полиции.

Все взрывоопасные предметы уже уничтожены саперами.

Полицейские напомнили, что изготовление и хранение взрывчатых веществ в Польше грозит наказанием до 8 лет лишения свободы.

Фото: © Fotolia / Radoslaw Maciejewski

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