В Жамбылской области внедрена трёхступенчатая система отбора госслужащих

Кандидаты, не прошедшие тестирование, имеют возможность подготовиться и через два месяца перепроверить свои знания.

В Жамбылской области реализовали 3 шаг Плана нации «100 шагов» по трёхступенчатой системе отбора поступающих на государственную службу. Она состоит из тестирования на знание законодательства, на оценку личных качеств, а также собеседования, передает пресс-служба акима Жамбылской области.





С начала текущего года в регионе на прохождение тестов на знание законодательства Республики Казахстан всего подали заявки более 1500 тысяч человек.





В департаменте Агентства РК по делам государственной службы отметили, что из них около 500 кандидатов прошли первый этап отбора. На втором этапе конкурсного отбора участвовало более 800 кандидатов.





65% кандидатов имеют в наличии компетенции необходимые для исполнения фукциональных обязанностей на государственной службе.





Около 800 кандидатов приняли участие в 3 этапе конкурсного отбора, из которых 271 человек получили положительное заключение соответствующей конкурсной комиссии и назначены на государственные должности.





Кандидаты, не прошедшие тестирование, имеют возможность подготовиться и через два месяца перепроверить свои знания.





Отметим, что в области переутверждена методика оценки деятельности госслужащих корпуса «Б». Ведется активная работа по проведению квартальной оценки государственных служащих.



