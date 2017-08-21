В Жамбылской области внедрена трёхступенчатая система отбора госслужащих
21 августа 2017, 16:41
Кандидаты, не прошедшие тестирование, имеют возможность подготовиться и через два месяца перепроверить свои знания.
В Жамбылской области реализовали 3 шаг Плана нации «100 шагов» по трёхступенчатой системе отбора поступающих на государственную службу. Она состоит из тестирования на знание законодательства, на оценку личных качеств, а также собеседования, передает пресс-служба акима Жамбылской области.
С начала текущего года в регионе на прохождение тестов на знание законодательства Республики Казахстан всего подали заявки более 1500 тысяч человек.
В департаменте Агентства РК по делам государственной службы отметили, что из них около 500 кандидатов прошли первый этап отбора. На втором этапе конкурсного отбора участвовало более 800 кандидатов.
65% кандидатов имеют в наличии компетенции необходимые для исполнения фукциональных обязанностей на государственной службе.
Около 800 кандидатов приняли участие в 3 этапе конкурсного отбора, из которых 271 человек получили положительное заключение соответствующей конкурсной комиссии и назначены на государственные должности.
Кандидаты, не прошедшие тестирование, имеют возможность подготовиться и через два месяца перепроверить свои знания.
Отметим, что в области переутверждена методика оценки деятельности госслужащих корпуса «Б». Ведется активная работа по проведению квартальной оценки государственных служащих.
Фото: Пресс-служба акима Жамбылской области
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