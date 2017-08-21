Тяжелоатлет Альберт Линдер выиграл «золото» Универсиады

21 августа 2017, 17:21

Отечественный спортсмен, выступающий в весовой категории до 69 килограммов, поднял в сумме двоеборья 333 килограммов.

Казахстанский тяжелоатлет Альберт Линдер завоевал для Казахстана первое «золото» Универсиады, сообщает Zakon.kz.

Отечественный спортсмен, выступающий в весовой категории до 69 килограммов, поднял в сумме двоеборья 333 килограммов. В «рывке» Линдеру покорился вес 148 килограммов, в «толчке» -185.

Второе место и серебряную медаль с результатом 331 килограмм (153+178) выиграл Ким Мен Хек из КНДР.

Третье место и "бронзу" завоевал японский штангист Мямото Масонори, поднявший 325 килограммов (145+179).


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