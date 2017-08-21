Приоритеты в работе МИД РК: привлечение инвестиций и продвижение экспорта

МИД Казахстана принимает активное участие в разработке национальных стратегий по привлечению инвестиций и продвижению экспорта. Об этом сообщил сегодня на брифинге в пресс-центре Правительства РК первый заместитель министра иностранных дел Мухтар Тлеуберди.

Как отметил спикер, ведется постоянная работа по обеспечению защиты и продвижению национальных экономических интересов в рамках международного сотрудничества, прежде всего внутри ЕАЭС, ШОС, сопряжения госпрограммы «Нұрлы жол» с Экономическим поясом Шелкового пути, созданию на базе ЭКСПО-2017 международного технопарка IT-стартапов, разработке программы «Цифровой Казахстан», Стратегического плана «Национальная технологическая инициатива Казахстана», системных мер по дерегулированию бизнеса с внедрением лучших стандартов и практик развитых стран.

С учетом новых задач, обозначенных в Послании «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность», проводится работа по переформатированию и выработке новых подходов к деятельности внешнеполитического ведомства в тесном взаимодействии с уполномоченным органом по привлечению инвестиций и продвижению экспорта.

Для усиления работы по привлечению инвестиций на внешнем уровне ранее было принято решение о назначении в 10 приоритетных странах (Германия, Франция, КНР, Великобритания, Южная Корея, Япония. Индия, Иран, Италия и США) инвестиционных советников от МИР РК для целевой работы с инвесторами.

Прорабатывается вопрос открытия «фронт-офисов» Kazakh Invest в США, Германии, Франции, Турции, ОАЭ, КНР и России.

В целях развития прямых контактов между иностранным дипломатическим корпусом и представителями бизнес сообщества по инициативе МИД при поддержке НПП «Атамекен» создан «Дипломатический бизнес клуб». В 2016 году в Астане состоялись встречи дипкорпуса и бизнесменов с акимами СКО и Актюбинской области. В апреле этого года прошла аналогичная встреча иностранных послов с акимом Костанайской области. На площадке ЭКСПО презентованы инвестиционные возможности Актюбинской области и ЗКО.

«Благодаря предпринимаемым мерам Правительства, Казахстан в рейтинге Doing Business 2017 поднялся с 41 на 35 место среди 190 стран, что является лучшим показателем за все годы», - отметил М. Тлеуберди.