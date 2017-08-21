В Казахстане планируют отменить запрет на экспорт светлых нефтепродуктов

Об этом на пресс-конференции в Правительстве сообщил министр энергетики Канат Бозумбаев, передает передает МИА Казинформ





«У нас есть с Российской Федерацией соглашение о том, что Казахстан не будет экспортировать светлые нефтепродукты. Это связано было с тем, что мы беспошлинно привозили, привозим и до сегодняшнего дня потребляем российский бензин и российское дизельное топливо. Предполагаем, что если в ноябре два завода дадут продукцию, мы в декабре посмотрим, и будем с января инициировать отмену этого соглашения. Потому что это будет наш бензин, наше дизельное топливо и его будет с избытком по 1,5-2 млн по каждому виду топлива. И мы закроем внутренний рынок и откроем какую-то часть экспорта, чтобы заводы могли работать и получать высокую доходность, поставляя на экспорт нефтепродукты, чтобы возвращать те займы, взятые на эту дорогостоящую модернизацию», - сообщил Канат Бозумбаев.





Министр также сообщил, что Казахстан может внести изменения в соглашение о запрете экспорта светлых нефтепродуктов.





«Мы предполагаем, что будем менять соглашение о запрете экспорта светлых нефтепродуктов», - сказал Канат Бозумбаев.





Серик Сабеков