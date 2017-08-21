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В январе-июле в Астане сданы 16 374 квартиры

21 августа 2017, 19:08

Исекешев отметил, что проблем по строительству кредитного и арендного жилья нет, и средства будут освоены в полном объеме.

За последние пять лет в городе построено жилья на 300 тыс. человек, что сопоставимо с населением среднего областного центра, передает Zakon.kz со ссылкой на медиа-центр столичного акимата.

Аким города Астана Асет Исекешев провел заседание по итогам совещания с участием Главы государства.

«По итогам семи месяцев текущего года за счет всех источников введен 1 миллион 700 тысяч кв.м жилья, или 16 374 квартиры, что на 28% выше показателей прошлого года. До конца года планируется ввести около 2,5 млн. кв.м жилья. 90% из них – за счет частных инвестиций при инфраструктурной поддержке города», - сообщил аким Астаны Асет Исекешев.

При этом А.Исекешев отметил, что проблем по строительству кредитного и арендного жилья нет, и средства будут освоены в полном объеме.

«Завершается первый этап пилотного проекта в СНГ по сносу ветхого и аварийного жилья. Снесено 228 многоквартирных ветхих домов, построено более семи с половиной тысяч (7573) квартир. В январе следующего года начинается реализация второго этапа, в рамках которого будет снесено 150 многоквартирных ветхих домов, а в эксплуатацию введем 8500 квартир общей площадью 600 тыс. кв.м», - отметил А.Исекешев.

Между тем в ближайшие три года в Астане планируется ежегодно вводить в эксплуатацию не менее 2 млн. кв.м жилья.

«За последние 5 лет в столице построено более 9 млн. кв.м жилья, или 80-85 тысяч квартир почти на 300 тысяч человек, что сопоставимо с населением среднего областного центра», - резюмировал А.Исекешев.

Фото: astana.gov.kz


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