Жители Орегона увидели полное солнечное затмение

Орегон первым встретил затмение и первым погрузился в полную тьму. Сотни людей в тумане собрались на тихоокеанском побережье, чтобы увидеть редкое природное явление своими глазами. В столице штата городе Сейлем "Великое солнечное затмение" встретили в 9.15 по местному времени (19.15 мск). Затем во тьму погрузился небольшой городок Мадрас, куда при населении около семи тысяч человек приехали более 100 тысяч гостей для наблюдения за астрономическим явлением.





Как отмечают ученые НАСА, благодаря затмению они надеются найти ответы на многие загадки солнечной короны, которая будет видна во время затмения.













Фото: AP Photo / Don Ryan



