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Где побывали и что увидели ведущие программы «Орел и Решка» в Астане

22 августа 2017, 01:05

Передача выйдет в эфир 27 августа.

На сайте шоу опубликован анонс программы. Здесь подробно описано, что увидели интересного в Казахстане ведущие «Орла и Решки».

«Пункт номер один в программе любого гастротура в Астану - кумыс». Отмечается, что традиции делать напиток из кобыльего молока больше 5 тысяч лет, а упоминал его в своих трудах еще древнегреческий историк Геродот.



Ведущие поспорили «на отжимания» с представительницей сборной Казахстана по биатлону Дарьей Усановой.


Программа «Орел и Решка» побывала в Бурабае и восхитилась огромной площадью океанариума в столице.



«Вспомните города на чужих планетах из далекого будущего, которые умельцы создают в фантастических фильмах. Астана, столица Казахстана, выглядит именно так!» - отмечают авторы передачи.



Передача выйдет в эфир 27 августа.

Фото:скриншот

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