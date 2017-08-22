Где побывали и что увидели ведущие программы «Орел и Решка» в Астане
22 августа 2017, 01:05
Передача выйдет в эфир 27 августа.
На сайте шоу опубликован анонс программы. Здесь подробно описано, что увидели интересного в Казахстане ведущие «Орла и Решки».
«Пункт номер один в программе любого гастротура в Астану - кумыс». Отмечается, что традиции делать напиток из кобыльего молока больше 5 тысяч лет, а упоминал его в своих трудах еще древнегреческий историк Геродот.
Ведущие поспорили «на отжимания» с представительницей сборной Казахстана по биатлону Дарьей Усановой.
Программа «Орел и Решка» побывала в Бурабае и восхитилась огромной площадью океанариума в столице.
«Вспомните города на чужих планетах из далекого будущего, которые умельцы создают в фантастических фильмах. Астана, столица Казахстана, выглядит именно так!» - отмечают авторы передачи.
Передача выйдет в эфир 27 августа.
Фото:скриншот
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