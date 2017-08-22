"Селтик" провел тренировку на "Астана Арене" накануне ответного матча Лиги чемпионов

Футболисты шотландского "Селтика" провели тренировку на "Астана Арене" накануне ответного матча раунда плей-офф Лиги чемпионов против "Астаны", сообщает Vesti.kz





Тренерский штаб решил не переходить с европейского времени, чтобы у футболистов не возникло проблем с адаптацией, поэтому предыгровые занятия "Селтик" начал в 21:30.





Сам матч состоится 22 августа в Астане и начнется в 21:30 по местному времени. Победитель этого противостояния продолжит свое участие в групповом этапе Лиги чемпионов, а проигравший сыграет в группе Лиги Европы.





Напомним, что в первом матче раунда плей-офф, который состоялся в Глазго, "Селтик" разгромил "Астану" со счетом 5:0. При этом еще ни одна команда в истории еврокубков не выходила в следующий раунд после такого крупного поражения в первом матче. Букмекеры оценили шансы "Астаны" на победу над "Селтиком" в ответном матче Лиги чемпионов со счетом 5:0 или 6:0, подробнее можно прочитать здесь.



