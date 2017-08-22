ИГ* опубликовало видеообращение боевика, напавшего на прохожих в Сургуте

Нападавший на прохожих в Сургуге, по данным портала SITE Intel Group, записал видео с символикой запрещенной организации «Исламского государства*»

Связанное с запрещенной в ряде стран террористической организацией «Исламское государство*» (ИГ) издание Furat Media опубликовало «посмертное видеообращение» мужчины, который напал в Сургуте с ножом на прохожих.

Об этом говорится в сообщении на отслеживающем информационную активность террористов портале SITE Intel Group под названием «Напавший в Сургуте призывает мусульман атаковать [людей] при помощи ножей».





Мужчина на видео в нем назван «Масаудом аль-Сургути». Именно он, по данным SITE Intel Group, «19 августа 2017 года произвел атаку ИГ* в российском городе Сургуте».





На портале также опубликован скрин из этого видеообращения.





На кадре на фоне белой стены сидит мужчина в балаклаве, рядом с ним стоит топор, а за спиной висит плакат с символикой «Исламского государства».



