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ИГ* опубликовало видеообращение боевика, напавшего на прохожих в Сургуте

22 августа 2017, 09:14

Нападение произошло 19 августа, во время него пострадали семь человек.

Нападавший на прохожих в Сургуге, по данным портала SITE Intel Group, записал видео с символикой запрещенной организации «Исламского государства*», сообщает РБК.

Нападение произошло 19 августа, во время него пострадали семь человек

Связанное с запрещенной в ряде стран террористической организацией «Исламское государство*» (ИГ) издание Furat Media опубликовало «посмертное видеообращение» мужчины, который напал в Сургуте с ножом на прохожих.
Об этом говорится в сообщении на отслеживающем информационную активность террористов портале SITE Intel Group под названием «Напавший в Сургуте призывает мусульман атаковать [людей] при помощи ножей».

Мужчина на видео в нем назван «Масаудом аль-Сургути». Именно он, по данным SITE Intel Group, «19 августа 2017 года произвел атаку ИГ* в российском городе Сургуте».

На портале также опубликован скрин из этого видеообращения.

На кадре на фоне белой стены сидит мужчина в балаклаве, рядом с ним стоит топор, а за спиной висит плакат с символикой «Исламского государства».

* Запрещенная в Казахстане организация
Кадр: «Фурат»

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