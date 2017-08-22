ИГ* опубликовало видеообращение боевика, напавшего на прохожих в Сургуте
22 августа 2017, 09:14
Нападение произошло 19 августа, во время него пострадали семь человек.
Нападавший на прохожих в Сургуге, по данным портала SITE Intel Group, записал видео с символикой запрещенной организации «Исламского государства*», сообщает РБК.
Нападение произошло 19 августа, во время него пострадали семь человек
Связанное с запрещенной в ряде стран террористической организацией «Исламское государство*» (ИГ) издание Furat Media опубликовало «посмертное видеообращение» мужчины, который напал в Сургуте с ножом на прохожих.
Об этом говорится в сообщении на отслеживающем информационную активность террористов портале SITE Intel Group под названием «Напавший в Сургуте призывает мусульман атаковать [людей] при помощи ножей».
Мужчина на видео в нем назван «Масаудом аль-Сургути». Именно он, по данным SITE Intel Group, «19 августа 2017 года произвел атаку ИГ* в российском городе Сургуте».
На портале также опубликован скрин из этого видеообращения.
На кадре на фоне белой стены сидит мужчина в балаклаве, рядом с ним стоит топор, а за спиной висит плакат с символикой «Исламского государства».
* Запрещенная в Казахстане организация
Кадр: «Фурат»
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