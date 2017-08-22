Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Стюардессы "Эйр Астаны" зажгли под летний хит Despacito

22 августа 2017, 09:25

Видео танца опубликовали в соцсетях.

На странице "ztb_video" в Instagram появилась видеозапись с танцем стюардесс под летний хит Despacito, передает Zakon.kz.

"Стюардессы Air Astana в теме", - говорится в подписи к ролику.

Две бортпроводницы явно засмущали пилота, однако мужчина поддержал их, сделав пару танцевальных па.

Некоторые комментаторы осудили поступок стюардесс.

"Лучше родной язык знали чем так танцевать", "Танцуют они стыдно мне,ибо на месте Пилота я бы убежал от них", "Понятно кого берут в стюардессы", - написали недовольные пользователи.

Однако, в большинстве своем, казахстанцы отнеслись к этому позитивно.

"Молодцы. Полный позитив! Безопасного полета вам", "Молодцы , девочки. подняли настроение", "Душа радуется молодцы девушки", - отметили они.


Фото: кадр из видео.

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...