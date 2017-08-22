Стюардессы "Эйр Астаны" зажгли под летний хит Despacito

На странице " ztb_video " в Instagram появилась видеозапись с танцем стюардесс под летний хит Despacito,





"Стюардессы Air Astana в теме", - говорится в подписи к ролику.





Две бортпроводницы явно засмущали пилота, однако мужчина поддержал их, сделав пару танцевальных па.





Некоторые комментаторы осудили поступок стюардесс.





"Лучше родной язык знали чем так танцевать", "Танцуют они стыдно мне,ибо на месте Пилота я бы убежал от них", "Понятно кого берут в стюардессы", - написали недовольные пользователи.





Однако, в большинстве своем, казахстанцы отнеслись к этому позитивно.





"Молодцы. Полный позитив! Безопасного полета вам", "Молодцы , девочки. подняли настроение", "Душа радуется молодцы девушки", - отметили они.







