В Астане с 2010 года не ликвидировано 202 предприятия, признанных банкротами

Об этом на круглом столе по вопросам взаимодействия с уполномоченными государственными органами рассказала и.о. председателя правления СМЭС города Астана Айгуль Жамансариева, передает корреспондент передает корреспондент Zakon.kz





По ее мнению, вопрос несоблюдения сроков процедуры банкротства (а в некоторых случаях она длится с 2010 года) - самый главный. Она недоумевала, почему госорганы так долго не могут закрыть дела.





«На сегодняшний день насчитывается 202 хозяйствующих субъекта, которые были признаны банкротами, в отношении которых процедура банкротства возбуждена в период, начиная с 2010 года. 8 лет, 6 лет, 5 лет у вас тянется процедура банкротства, хотя в законе конкретно указан срок, в течении которого она должна быть проведена, осуществлены все мероприятия, и суд бесконечно не может продлевать эту процедуру. Уже пора завершать. Эти факты свидетельствуют об отсутствии интенсивности действий временных управляющих, наверное, имеет смысл говорить об отсутствии надлежащего контроля со стороны уполномоченного органа, и сейчас вышестоящими судебными органами перед нами поставлены задачи завершить процедуру банкротства в отношении 202 предприятий. Я хотела бы услышать позицию или мнение представителя уполномоченного органа, почему годами у нас идет процедура банкротства, и когда в конце-конце эти юридические лица будут ликвидированы», - поинтересовалась Жамансариева.





У представителей комитета госдоходов были ответы. Так, дела данной категории 2011-2012 годов появились вместе с возбуждением уголовных дел в отношении руководителей и учредителей предприятий, которые довели их до банкротства. А потому затягивание, по их словам, напрямую связано с длительностью рассмотрения заявления о привлечении к ответственности этих руководителей.





«Мы сейчас видим, анализ показал, что есть в отношении предприятий, которые касаются процедуры банкротства разные дела: факты хищения, невозвратные средства из-за заграницы, преждевременное банкротство, неисполнение обязательств по государственным закупкам. Мы полагаем, что данные дела должны расследоваться вместе, если поступают обращения, потому как действия там взаимосвязанные, это мы на делах видим», - объяснил начальник следственного отдела службы экономических расследований (СЭР) КГД Астана Олжас Сулейменов





На вопрос судьи: «Но у вас же есть процессуальные сроки, почему вы так затягиваете?» внятного ответа не последовало, а потому Жамансариева добавила:





]«Вы возьмите себе на заметку, что суд очень обеспокоен тем, что процедура банкротства осуществляется длительное время. И в основном ссылаются на досудебное расследование. По таким фактам на контроль берите эти дела и, если необходимо, мы по всем 202 предприятиям направим напоминания, потом будем вносить представления, ставить вопрос об ответственности. Все свои административные рычаги мы используем. Но это тоже не панацея от всех бед, не выход, как говорится, наказать всех».[/QUOTE





Однако, по мнению сотрудника СЭР, незакрытых дел у их ведомства намного меньше. Всего 10-15. Столько они нашли во время недавней ревизии, но согласились свериться с данными СМЭС.





Тем временем и.о. председателя продолжала настаивать: «По нашим данным, 2 предприятия с 2010 года до сих пор находятся на стадии банкротства. Вы можете объяснить, что вы 8 лет с этими предприятиями делаете?» - спросила она





Ответил руководитель отдела принудительного взимания управления государственных доходов по Есильскому району Асыл Сансызбаев: «Первый - это ИП, у него единственный кредитор, в данном случае банк. Неоднократно обращались в суд представители банка, обещали до конца августа предприятие закрыть. Единственный кредитор, имущественная масса – половина административного здания автомоечного комплекса.





«Крупные юридические лица вы так не банкротите, как это ИП. Я имею ввиду с такими сроками», - заметила Жамансариева.





«В данном случае уполномоченный орган просто совершает контроль, все полномочия по заключительному отчету ведет собрание кредиторов. По данному случаю, банк пользуясь тем, что он является единственным кредитором, собрание проходит через их согласие. Процедура затягивается. Здесь имеется наличие имущественном массы, они не берут его ни на баланс, цену не скидывают».





«Значит надо обжаловать действия кредиторов. Вы поймите суд тоже не может бесконечно продлевать. Мы на 9 месяцев даем срок банкротства, еще 3 месяца в качестве исключения, но это бесконечные 3 месяца в годы уже складываются», - резюмировала и.о. председателя СМЭС Астаны.





Татьяна Ковалева, Астана