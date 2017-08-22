Казахстанцы стали больше брать кредитов на потребительские нужды

В июне 2017 года объем потребительских кредитов физлиц увеличился на 2,2%, с начала года на 4,8%, за год на 8,4% и составил 2,65 трлн тенге.

Рынок потребительских кредитов БВУ РК, выданных физическим лицам, активизировался в текущем году, последнее сокращение было зафиксировано в феврале этого года - на 0,1%, сообщает ranking.kz, передает Zakon.kz.





Так, в июне 2017 года объем потребительских кредитов физлиц увеличился на 2,2%, с начала года на 4,8%, за год на 8,4% и составил 2,65 трлн тенге.













Объем просроченной задолженности по потребительским кредитам, выданным населению, на конец июня 2017 года составил 189,5 млрд тенге, за последний год сумма уменьшилась на 15,0% (33,3 млрд тг), годом ранее объем просрочки сократился лишь на 0,01% (22 млн тг).

Доля неработающих потребкредитов, предоставленных физлицам, в июне 2017 года составила 7,1%. Годом ранее доля просроченной задолженности в портфеле потребкредитов, выданных населению составляла 9,1%.













При этом отмечается, что наиболее популярными потребительскими кредитами у казахстанцев являются беззалоговые экспресс-кредиты. Беззалоговые потребительские кредиты (за исключением зарплатных проектов и для пенсионеров) в Казахстане выдают 19 из 33 БВУ (39 предложений).

Максимальный срок в сегменте варьируется от 6 до 60 мес. Самый популярный максимальный срок - до 48 мес., у 11 БВУ (включая Altyn Bank - до 47 мес.). Самый максимальный срок кредита до 60 мес. предлагают 7 БВУ. Самую максимальную сумму займа предлагает Qazkom - до 6 млн тг, следом с суммой до 5 млн - 9 БВУ, она же и самая популярная.

Минимальная эффективная ставка в среднем в сегменте - от 24,37%. Наименьшую минимальную эффективную ставку предлагает Qazkom - от 16,31%, следом идет АТФБанк - от 17,20%, замыкает топ-3 Kaspi Bank - 21,40%. У 4 БВУ РК действуют акции по беззалоговым кредитам.



















