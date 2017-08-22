Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева раскритиковала тренера и сломала ракетку

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева, раскритиковала своего тренера Романа Кислянского за отказ хлопать после ошибки соперницы на турнире в американском Нью-Хейвине.

В первом круге турнира Путинцева в двух сетах проиграла француженке Ализе Корне со счетом 0:6, 0:6.

«Жуешь, блин. Видео свои дебильные смотришь. Ты вообще, что ли, придурок? Ты ни разу, блин, не похлопал, когда я мяч выиграла. Сидишь и там свои видео смотришь. Они хлопают, когда я ошибаюсь, — вот и ты начни, блин, рожа…Да иди вообще отсюда и не поддерживай. Зачем ты сюда приехал? Задолбал, тебе вообще нечего здесь делать. Уходи туда! Ухмылку свою дебильную убери», — сказала Путинцева во время перерыва между геймами.

Позднее теннисистка попросила прощение за свой эмоциональный поступок.

«Вчерашний день был просто ад! Ничего не получалось, но к сожалению в теннисе так бывает! Я хотела бы извиниться перед своим тренером Романом Кислянским за высказанный мною негатив в его сторону! Я бываю крайне импульсивной и часто эмоции берут верх надо мной, но я работаю над этим и постараюсь сделать выводы из этой игры и ситуации! Еще раз прошу прощения!

Так же хотелось поблагодарить своих болельщиков за поддержку! Я получила очень много сообщений с поддержкой после столь ужасного и психологически тяжелого матча! Берегите себя. Искренно и с любовью, Юлия», - написала Путинцева в своем Instagram.



