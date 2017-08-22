Как узаконить два дома на одном неделимом земельном участке

Если ваш земельный участок по идентификационному документу (госакту) неделим, то вы не сможете поделить такой участок на два участка.

Как быть если вы построили два жилых дома на одном неделимом земельном участке? Вы не можете оформить один из двух жилых домов, как быть? Вы хотите ввести в эксплуатацию и тем самым узаконить и второй дом?





Думаю, многие наши сограждане ломают голову, как быть с этой проблемой. Неудивительно, что многие граждане, так и не узаконив свои дома, живут и эксплуатируют их. Это нарушение Закона.





Знайте важную истину, если ваш земельный участок по идентификационному документу (госакту) неделим, то вы не сможете поделить такой участок на два участка. Почему? Сегментация участка, который по функциональному режиму является неделимым, если не менять его целевое назначение, нарушает противопожарные, санитарные, экологические, строительные и иные обязательные нормы. Поэтому если вы решили самостоятельно поделить неделимый участок и таким образом, попытались узаконить два дома, вы не сможете провести землеустроительные работы, вам не изготовят госакт, да и права на землю не сможете зарегистрировать. На всех стадиях правового оформлениях земли и домостроения у вас будут требовать государственный акт на землю, где это ограничение (неделимость земельного участка) будет постоянно вас преследовать.





Поэтому следует понимать, что два дома узаконить можно следующим путем:





Первый вариант. Преобразование самостоятельного земельного участка в общедолевую собственность.





Необходимо преобразовать ваш земельный участок, находящийся в частной собственности в общедолевую собственность. Для этого требуется отчуждение доли в пользу третьего лица. Отчуждение доли осуществляется в порядке заключения гражданско-правового договора.





Учтите, согласно Земельному кодекса земельные доли в земельном участке, находящийся в общей долевой собственности, являются самостоятельным объектом земельных прав и обязанностей. Другими словами, вы обладаете субъективными правами, а именно владеть, пользоваться и распоряжаться долей и несете обязанности по целевому и рациональному использованию земельного участка в рамках доли.





После преобразования земельного участка в общедолевую собственность, вы сможете узаконить каждое жилое домостроение, расположенное на одном участке в рамках доли земли.





Согласно Земельному кодекса, земельный участок и дом, расположенный на нем неотделимы друг от друга. Отчуждение (залог, аренда, купля-продажа) одного предусматривает отчуждение и другого. Отсюда вытекает, что каждая доля земли в общедолевой собственности привязана к единице жилого строения расположенная на нем. При преобразовании участка в общедолевую собственность, каждое жилое строение привязывается к соответствующей доле земли и отчуждение этой доли приводит к отчуждению соответствующего строения расположенного на нем. При этом, каждая доля земли не приобретает признаков самостоятельного земельного участка, две доли земли имеет один кадастровый номер и рассчитывается как один земельный участок.





При этом, необходимо заметить, что в общедолевой собственности есть свои минусы. Во-первых, вы не можете произвести отчуждение своей доли земли без соответствующего согласия другого участника долевой собственности. Если вы с ним враждуете, то это сделать, как правило, становиться проблематично. Во-вторых, границы между вами устанавливает не НПЦзем, а вы с вашим соседом-дольщиком (другим участником общедолевой собственности). Когда не ладите и ссоритесь, то уверяю и в судебном порядке внутренние границы установить будет проблематично. Суды, зачастую, не стараются влезать во внутренние распри между соседями и принимают нейтральное решение, которое на человеческом языке объясняет, чтобы вы пришли с соседом к единому решению и решили между собой эту проблему.





Поэтому, как правило, оба участника общедолевой собственности в нотариальном порядке заключают Соглашение и регистрируют в органах юстиции.





При этом, для полного узаконения жилых домов, необходимо провести техническое обследование объектов, подготовить либо обновить технические паспорта, ввести в эксплуатацию путем подписания Акта приемки объектов в эксплуатацию с последующей государственной регистрацией в органах юстиции.





На выходе вы получаете два самостоятельных государственных акта на отдельные доли, преобразованный земельный участок и узаконенные жилые строения на нем.





Второй вариант. Ввод в эксплуатацию одного строения в качестве жилого дома и второго строения в качестве «летней кухни», «холодной постройки», «гостевого дома», другими словами в качестве «времянки».





Думаю, этот вариант оптимален при условии, если основной жилой дом по требованиям Закона об архитектурной и градостроительной деятельности принят в эксплуатацию и зарегистрирован в органах юстиции и наличия совокупной требуемой площади земельного участка, где расположены строения. При этом, если второй незаконно построенный вами жилой дом, неофициально вами используется (эксплуатируется), то на первых порах, домостроение может быть узаконено в качестве вспомогательного строения. Для этого не обязательно преобразовывать земельный участок в общедолевую собственность с выделением доли, то целесообразно узаконить строение в форме вспомогательного строения, которое используется для обслуживания основного жилого строения (жилого дома). При этом, как неудивительно, но незаконно построенный жилой дом должен соответствовать архитектурным, противопожарным, строительным требованиям, установленным Законом. Смешно говорить о качестве строительства и соответствии строения архитектурным требованиям. Учтите, приемка в эксплуатацию строения возможна, если вы построили жилой дом как строение с необходимыми отступами от красных линий, от домостроений и хоз. построек смежных землепользователей по тем требованиям, установленные пунктами 4.3 и 4.4 СНиП РК 3.01-02-2001 «Планировка и застройка районов индивидуального жилищного строительства».





Если самовольное строение вами построено, то вы оплачиваете административный штраф в порядке статей 314, 319, 321, 323 КоАП Республики Казахстан. Это лучший для вас вариант. В противном случае, согласно Земельному и Гражданскому кодексу, Закону об архитектурной и градостроительной деятельности, Закону о жилищных отношениях, вы несете суровую ответственность. Ваше строение сносится вами, вашими руками, за ваш счет.





Учтите, государство оставляет за вами право узаконить самовольную постройку. Согласно пункту 3 статьи 244 Гражданского кодекса право собственности на самовольную постройку может быть признано судом также за лицом, в законном пользовании которого находится земельный участок, где осуществлена постройка.





Если уж дело ограничилось штрафами, то необходимо пройти техническое обследование, составить технический паспорт, разработать упрощенный эскизный проект, организовать авторский и технический надзор и ввести объект как вспомогательное строение в эксплуатацию самостоятельно. Только после государственной регистрации Акта приемки в эксплуатации вы закрепляете вещные права на строение. Главное знать, что на первой стадии, в процессе технического обследования необходимо определить основной характер и функционал узакониваемого строения, ведь результаты технического обследования лягут в основу не только технического паспорта, но и сведений в ГБД (государственная база данных). Кстати, согласно Инструкции от 13 февраля 2014 года № 57, технический паспорт не является правоустанавливающим документом и может быть изготовлен даже при наличии обременения и притязаний.





Позже, после того как вы завершите приемку вашего строения как вспомогательное, вы можете изменить хозяйственное назначение строения путем изменения целевого назначения земельного участка, либо выделить ту часть земельного участка, занятую данным строением в судебном порядке, основываясь на статью 52 Земельного кодекса.





Третий вариант. Превращение двух жилых домостроений в одно жилое домостроение, путем проектирования и строительства коридорных стен, соединяющих оба жилых строения.





Если преобразовать земельный участок в общедолевую собственность и узаконение второго жилого дома, как вспомогательное строение, для вас не вариант, то третий вариант требует недюжинной строительно-монтажной смекалки.





В частности, если промежуток между двумя жилыми строениями незначительный (учитывая тот факт, что один из них был построен без АПЗ, эскизного проекта, задания на проектирования), то проектирование и строительство сооружения коридорного типа, функционально соединяющий оба жилых строения, допускает возможность его последующей приемки как один (самостоятельный) жилой дом квартирного типа (таунхаус) с двумя выходами на улицу. В принципе Закон об архитектурной и градостроительной деятельности и действующие СниПы допускают такое.





Конечно, рисков узаконения жилых строений таким способом достаточно. В частности, проектируемый коридор, как пристройка после согласования и выдачи АПЗ, тех условий, задания на проектирование и эскизного проекта, проходит государственную экспертизу. Если он будет стыковаться с несущими конструкциями обеих жилых строений, то и в рамках технического надзора требуется смекалка, чтобы это прошло гладко.





Если вы затратились на проектные и разрешительные процедуры, но не получилось, обратитесь в судебном порядке.





В любом случае, надеюсь, что моя статья была полезна для вас и вы воспользуетесь ею при узаконении вашей недвижимости и земли.



