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Премьер-министр поручил акимам реанимировать простаивающие объекты ГПИИР

22 августа 2017, 11:43

Сагинтаев указал на необходимость провести точечную работу с каждым из этих предприятий.

Бакытжан Сагинтаев во время заседания правительства поручил акимам реанимировать простаивающие объекты, построенные по программе ГПИИР, передает корреспондент Zakon.kz.

Необходимость вновь вводить объекты в эксплуатацию появилась после совещания с президентом Назарбаевым, в рамках которого глава государства обратил на них внимание. А также на то, что Казахстану необходимо повышать эффективность индустриально-инновационного развития за счет внедрения новых технологий и цифровизации.

«В этой связи МИР РК совместно с акиматами и заинтересованными организациями необходимо скоординировать работу по развитию конкурентоспобности экспортных производств, - сказал Сагинтаев. -

Также глава государства обратил внимание на простаивающие проекты, введенные в рамках региональной карты индустриализации. На сегодня таких проектов 15. По состоянию на 1 августа текущего года 4 проекта простаивают в Костанайской области, по два в Акмолинской, Актюбинской, ВКО, Павлодарской областях и по одному в Атырауской, ЗКО и СКО. Акимам соответствующих регионов необходимо провести точечную работу с каждым из этих предприятий».

«Надо детально разобраться в причинах простоя и принять совместные меры по реанимированию данных производств. Все инструменты поддержки на местах имеются, поэтому нам необходимо, уважаемые акимы, до первого декабря обеспечить возобновление деятельности простаивающих предприятий. Так, как вы знаете, в начале декабря традиционно день индустриализации с участием президента, этот вопрос будет по-новому подниматься. Я думаю, что вы все эти предприятия, простаивающие, знаете, каким образом вывести из этого состояния тоже знаете. Думаю, что вопрос будет решен», - резюмировал он.

Татьяна Ковалева, Астана
Фото МИА Казинформ

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