В Бишкеке задержаны рекруты террористических организаций
22 августа 2017, 11:47
Они прибыли в Кыргызстан и ждали дальнейших указаний зарубежных центров МТО в Сирии.
17 августа в Бишкеке задержаны рекруты международной террористической организации, граждане одной из стран СНГ Г.А., 1966 года рождения, и С.С., 1971 года рождения, сообщает Knews.kg со ссылкой на пресс-службe ГКНБ.
По данным ведомства, они находились в розыске по подозрению в причастности к террористической деятельности и связях с боевиками МТО в Сирии.
«Вышеуказанные лица прибыли в Кыргызстан и ждали дальнейших указаний зарубежных центров МТО в Сирии. Для осуществления их переброски в зону боевых действий в Сирии задержанным изготовлены поддельные паспорта граждан СНГ. 18 августа их передали представителям компетентных органов партнеров для дальнейшего привлечения к соответствующей ответственности», – говорится в сообщении.
Фото: knews.kg
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