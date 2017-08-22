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В Бишкеке задержаны рекруты террористических организаций

22 августа 2017, 11:47

Они прибыли в Кыргызстан и ждали дальнейших указаний зарубежных центров МТО в Сирии.

17 августа в Бишкеке задержаны рекруты международной террористической организации, граждане одной из стран СНГ Г.А., 1966 года рождения, и С.С., 1971 года рождения, сообщает Knews.kg со ссылкой на пресс-службe ГКНБ.

По данным ведомства, они находились в розыске по подозрению в причастности к террористической деятельности и связях с боевиками МТО в Сирии.

«Вышеуказанные лица прибыли в Кыргызстан и ждали дальнейших указаний зарубежных центров МТО в Сирии. Для осуществления их переброски в зону боевых действий в Сирии задержанным изготовлены поддельные паспорта граждан СНГ. 18 августа их передали представителям компетентных органов партнеров для дальнейшего привлечения к соответствующей ответственности», – говорится в сообщении.

Фото: knews.kg

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