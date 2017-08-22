Обеспечить соблюдение прав граждан

Линара Сактаганова

Реорганизация судебной системы и реформа правоохранительных органов, проведенные в рамках реализации Плана нации «100 конкретных шагов», привели к успешным результатам в части повышения доверия населения к судебной власти и обеспечения общественного порядка.

Такое мнение озвучили представители правового блока страны на пресс-конференции в Правительстве РК, посвященной реализации Плана нации «100 конкретных шагов». Спикерами в ходе пресс-конференции выступили руководитель Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Нур-серик Шарипов, зам. министра юстиции Жанат Ешмагамбетов, зам. министра внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев, зам. председателя Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Баглан Бекбауов.

Прогрессивность проведенных реформ Плана нации для повышения эффективности работы судов по отправлению правосудия отметил Н. Шарипов. В частности, он напомнил о том, что все десять шагов Плана нации, закрепленные за Верховным Судом, реализованы в 2015-2016 годы.

Руководитель Департамента акцентировал внимание на основных показателях улучшения работы судов, обусловленных практической реализацией реформ:

- Переход от пяти к трехуровневой системе правосудия усилил роль каждой инстанции и ускорил окончательное вступление в силу судебного решения. Общий срок прохождения гражданских дел в судах сокращен вдвое, 83,5 процента их завершено в первом же судебном заседании.

- На четверть увеличилось количество дел приказного производства, на треть - оконченных с применением альтернативных способов разрешения спора, в 1,6 раза - с применением медиации. 62,5 процента дел рассматриваются в порядке упрощенного производства без вызова сторон в суд. На 7,8 процента сокращено участие прокурора в суде, - подчеркнул Н. Шарипов. При этом, по его информации, в уголовном судопроизводстве на 43 процента выросло число дел, рассмотренных в согласительном производстве, в 3,5 раза - в сокращенном порядке. В полтора раза больше окончено дел с применением медиации.

Отмечены также значительные достижения в области снижения тюремного населения, высокая эффективность института следственных судей, успешное применение возможностей систем аудио видеофиксации.

Вопросом первостепенного значения для служителей Фемиды является формирование высокопрофессионального судейского корпуса. Как сообщалось, основная часть судейского корпуса подтвердила свою профессиональную компетентность.

- Существенно ужесточены квалификационные требования и механизмы отбора кандидатов на судейские должности. Для них введено психологическое тестирование и проверка на полиграфе. Возрастной ценз для судей увеличен с 25 до 30 лет. Пересмотрен обязательный двухлетний стаж по юридической профессии для кандидатов в судьи. В текущем году по новым правилам отобран и уже назначен на должность судьи местных судов 191 кандидат. В текущем году проведена оценка профессиональной деятельности 140 судей. В 2016 году оценка проведена в отношении 1220 судей, - сообщил Н. Шарипов.

Важная роль в повышении кадрового потенциала судебной системы, прежде всего, отведена Академии правосудия при Верховном Суде.

- Начиная с этого года выпускники Академии берут на себя обязательство в течение четырех лет участвовать в конкурсе на должность судьи, - уточнил Н. Шарипов.

Значимые результаты реализации Плана нации были отмечены в области функционирования специализированной коллегии по рассмотрению инвестиционных споров, а также Международного совета при Верховном Суде. Так, в текущем году Советом подготовлены рекомендации по усилению представительства в суде и расширению сферы применения уголовного наказания в виде штрафа.

Конечным результатом отправления правосудия является исполнение судебных актов. О реализации 27-го шага Плана нации проинформировал зам. министра юстиции Жанат Ешмагамбетов. В рамках реформирования системы судоисполнения с 2016 года к государственным судебным исполнителям поступают документы, затрагивающие исключительно интересы государства, а все остальные категории отнесены к компетенции частных судебных исполнителей.

Зам. министра напомнил о существенном расширении прав и обязанностей частных судебных исполнителей, предусматривающих возможность истребования информации о счетах физических лиц в банках, а также передачу части функций, не связанных с вынесением процессуальных действий и установлением требований к периодическому повышению квалификации на базе Республиканской палаты частных судебных исполнителей.

Кроме этого, Палате переданы полномочия по определению количества частных судоисполнителей на территории областей, рассмотрению дисциплинарных проступков и распределению исполнительных документов.

- В связи с переходом преимущественно на частное исполнение организована работа по охвату их деятельностью всей территории республики вплоть до районного уровня. Если к концу 2015 года в стране работали около тысячи частных судебных исполнителей, то в настоящее время их общая численность составляет 1498. Всего с момента внедрения выдано 4784 лицензии, - сообщил Ж. Ешмагамбетов.

При этом он подчеркнул, что численность государственных судоисполнителей будет сокращаться. Между тем количество документов в производстве частных судебных исполнителей выросло с 936 тыс. в 2015 году до более двух миллионов в 2016 году.

О системе исполнения уголовных наказаний, в свою очередь, проинформировал зам. министра внутренних дел Ерлан Тургумбаев. В рамках реализации 34-го шага Плана нации ведомством принимаются меры по модернизации пенитенциарной инфраструктуры. Как сообщил зам. министра, сегодня материально-техническая база уголовно-исполнительной системы значительно устарела.

- Сегодня наши учреждения далеки от международных стандартов, так как построены десятки лет тому назад в советское время. Сейчас необходимо строить учреждения нового типа, чтобы обеспечить покамерное содержание осужденных. Это потребует огромных финансовых затрат, которые мы не можем позволить себе в пределах госбюджета. Поэтому решение поставленных задач принято осуществить на принципах государственно-частного партнерства с привлечением малого и среднего бизнеса, - подчеркнул Ерлан Тургумбаев.

На сегодняшний день МВД разработаны типовые проекты учреждений с покамерным содержанием на полторы тысячи мест в пяти климатических регионах. Ведомством изыскиваются наиболее рациональные пути строительства новых учреждений.

Еще одним приоритетным направлением деятельности МВД является работа местной полицейской службы, созданной в Казахстане с 1 января 2016 года в рамках реализации 30-го шага Плана нации. Ерлан Тургумбаев подчеркнул, что основными задачами данной службы является охрана общественного порядка, борьба с уличной и бытовой преступностью, обеспечение дорожной безопасности, профилактика правонарушений и формирование в обществе принципа нулевой терпимости к мелким правонарушениям.

По его словам, одной из важных мер в данном направлении является законодательное расширение компетенции местных исполнительных органов в вопросах деятельности местной полицейской службы.

- Акимы наделены правом ставить задачи по обеспечению охраны общественного порядка, а также с согласия депутатов маслихата осуществлять назначение и освобождение ее руководителей. За руководителями местной полицейской службы закреплена обязанность не реже двух раз в год отчитываться перед акиматами и маслихатами, один раз в год - перед населением, - подчеркнул спикер.

В целом Е. Тургумбаев считает, что подотчетность местной полиции на местах акимам позволила более гибко координировать ее работу с учетом имеющихся местных особенностей и проблем, а также организовать должное взаимодействие полиции с другими государственными органами.

На вопросах профилактики преступлений остановился зам. председателя Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Баглан Бекбауов. В своем выступлении он подробно проинформировал о том, как благодаря работе Карты уголовных правонарушений, созданной в декабре 2016 года, правоохранительным органам удалось минимизировать преступность в общественных местах. Уникальность карты заключается в том, что она интегрирована с базой ЕРДР и благодаря чему информация об уголовных правонарушениях автоматически появляется на Карте сразу после регистрации заявления в полиции.

- На карте отображены областные и районные центры нашей страны. Любой желающий может зайти на портал Комитета Qamqor.gov.kz и получить всю необходимую информацию. На карте отображается динамика преступности региона. Люди могут узнать, насколько криминален район.

При этом, по словам Б. Бекбауова, в целях повышения эффективности работы полиции местная полицейская служба использует карту при составлении либо корректировке маршрутов патрулирования. За это время было внесено около трех тысяч таких корректировок.

- Карта уголовных правонарушений полезна и бизнесу. По ней можно решить, где безопаснее открыть свой магазин или снять офис. Здесь же на Карте можно подать заявление в полицию и другие органы для принятия соответствующих мер, - добавил Баглан Бекбауов.

В целом спикеры единодушно выразили мнение о том, что реализация приоритетных направлений Плана нации позволит выстроить эффективную правовую систему, обеспечивающую неукоснительное соблюдение прав граждан.