В Астане эффективно реализуются программы «Пять институциональных реформ» и «Третья модернизация»

Для эффективной реализации объявленных Главой государства программ «Пять институциональных реформ» и «Третья модернизация» акиматом Астаны разработана Программа развития города до 2020 года, которая отвечает на два ключевых вызова: высокий рост урбанизации и миграции и адаптация экономики к новым технологическим вызовам, передает медиацентр столичного акимата.

Аким города Астана Асет Исекешев провел заседание по итогам совещания с участием Главы государства.

«В соответствии с поручением Главы государства по переходу к ресурсосберегающей и энергоэффективной модели развития начата разработка новых подходов. Мы одними из первых в СНГ разрабатываем Мастер-план Астаны по международным стандартам с расчетом на 2 млн жителей, который обеспечит комплексное и сбалансированное развитие инфраструктуры и общественных пространств», - сообщил аким Астаны Асет Исекешев.

Также, по его словам, разрабатывается новая модель развития транспортной системы, а также Единая цифровая 3D-карта с применением интернет-вещей и космических технологий.

Внедряются технологии информационного моделирования (BIM-технологии) на протяжении всего жизненного цикла объекта: от проектирования до эксплуатации, то есть сокращение стоимости строительства на 20%, с учетом эксплуатации на 30%.

Вместе с тем, продолжил А. Исекешев, внедряются новые «зеленые» стандарты строительства по примерам Сингапура и Минска для определения нормативов тепло-, водо-, газо- и электроресурсов для разных уровней зданий путем повышения ресурсосберегающих требований к проектированию, строительству и эксплуатации зданий.

«Для реализации этих проектов создается Центр компетенций по городским технологиям с участием МИР РК, Назарбаев университета, ЕНУ имени Л. Н. Гумилева и бизнес-сообщества», - отметил А.Исекешев.