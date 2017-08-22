Фотошопили как могли: фотографии 1912-1945 годов с армейским юмором

Подобные шутливые портреты можно было создавать не только в фотостудиях, но и в специально оборудованных местах в парках развлечений.

С конца XIX века для студийной фотосъёмки активно использовались в качестве реквизита нарисованные или деревянные самолёты, воздушные шары, автомобили и поезда. Особенно возросла их популярность в начале Первой мировой войны. Военнослужащие сплошь делали подобные снимки, чтобы отправить домой друзьям и родным. Подобные шутливые портреты можно было создавать не только в фотостудиях, но и в специально оборудованных местах в парках развлечений





Фотографии из этой подборки собрал профессор истории искусств и антропологии в колледже Коннектикута Кристофер Б. Стейнер. Снимки сделаны в период с начала Первой мировой войны до конца Второй мировой. Позировали солдаты из Германии, Франции, Голландии, США и Прибалтики. В кадрах запечатлелся армейский юмор, дух товарищества, ребяческое веселье и возможности мастеров фотошопа в начале ХХ века.



1910-1912 гг. «Перелёт из песчаной пустыни (т. е. из военного лагеря) Нойхаммер». Нойхаммер, Германия.









22 марта 1915 года. Военный полигон, Эльзенборн, Германия. Фотограф: Александр Герлд.









1912-1915 гг. «Ура. До запаса осталось ещё 22 дня». Германия.









Август 1912 года. «Зарезервированный полёт домой». Штрасбург, Австрия. Фотограф: Дж. Юнгманн.









1928 год. «Тех, кто сохранил верность своей матери, можно увидеть, пролетая отсюда». Мюнстер, Германия.









1914 год. Военный полигон, Нойхаммер-ам-Квайс (ныне польское поселение Свентошув). Фотограф: Пол Ридигер.









1913 год. Нойхаммер, Германия. Фотограф: Пол Ридигер.









1912-1914 гг. «Рейс из Дёберица». Берлин, Германия. Фотограф: Пол Хёфер.









1914 год. «С громом, градом и молнией Бог создал Пустыню Дёбериц». «Полёт из Пустыни Дёбериц». Военно-тренировочный лагерь Дёберец (он же «Пустыня Дёбериц»). Фотограф: Альфонс Вегубер.









1925-1930 гг. «Полёт из Йютербога». Район Тельтов-Флеминг, Германия. Фотограф: Эрнст Лён.









Июнь 1913 года. «Полёт из военного тренировочного лагеря в Дармштадте». Идеальная студия, Дармштадт, Германия. Фотограф: Фриц Сенгерс.









1918 год. «Счастливого Нового 1918 года». Неизвестная немецкая студия.









1916 год. «Бегство из Мюнстера». Мюнстер, Германия.









1930-е годы. Немецкие солдаты на искусственном пасхальном яйце. Германия.









1930-1940-е годы. Фотомонтаж: нацистские офицеры в самолёте. Германия.









1930-е годы. «Путешествие в Ганновер». Военный лагерь Дёрниц (полигон Альтенграбов), Германия. Фотограф: Макс Шютце.









Июль 1914 года. Военный лагерь Локстедтер, недалеко от Хюльсинга, Германия. Студия Варманна.









1944-1945 гг. Французские солдаты в фотостудии, Франция.