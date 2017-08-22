Почему статья о жестоком обращении с животными не работает в Казахстане

Почему в Казахстане сложно привлечь к ответственности за жестокое обращение с животными и как стране собираются изменить собачью жизнь рассказала руководитель общественного объединения по защите животных "Инукобо" Лилия Сарсенова.





В "Уголовном кодексе Республики Казахстан существует статья 276, предусматривающая наказание за жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье, если это деяние совершено из хулиганских побуждений, или с применением садистских методов, или в присутствии малолетних. За это грозит штраф в размере от ста до двухсот месячных расчетных показателей (МРП), либо исправительные работы на срок до одного года, либо ограничение свободы на срок до одного года.





То же деяние, совершенное группой лиц, или группой лиц по предварительному сговору, или организованной группой, или неоднократно наказывается штрафом в размере от пятисот до восьмисот месячных расчетных показателей либо исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет.

Напомним, что в 2017 году 1 МПР равен 2 269 тенге, то есть за издевательства над животным казахстанцам грозит штраф от 226 тысяч 900 до 1 миллиона 815 тысяч 200.

Однако на практике подобные преступления часто никак не наказываются. К примеру, дело об убийстве мужчиной чужой домашней собаки вилами в Алматы было списано за отсутствием состава правонарушения.

До сих пор не привлекли к ответственности сотрудников Центра ветеринарии Алматы по громкому делу гибели собаки хаски – щенок, имеющий хозяев, был фактически похищен и задохнулся в багажнике автомобиля.

В декабре прошлого года павлодарец забил до смерти свою собаку, свидетелями жестокого обращения стали полицейские, которых вызвала соседка мужчины. Мужчина заявил, что решил избить животное "просто так". Полицейские отметили, что собака неизвестной породы "представляла собой кусок мяса". Однако в ДВД Павлодарской области "по результатам следствия принято процессуальное решение о прекращении уголовного дела за отсутствием состава преступления".

Собака – вещь человека.

"Назрела необходимость внесения поправок в законодательство. Потому что у нас статья о жестоком обращении с животными очень тяжело доказуема. Чтобы доказать жестокое обращение, нужен летальный исход животного, нужно доказать "особый цинизм". При этом, как мы видим, даже гибель животного часто остается безнаказанной", — поясняет Лилия Сарсенова.

В настоящее время на республиканском уровне идет разработка нового закона "Об обращении с животными", который охватит не только домашних животных, но и тех, которые находятся в вольных и полувольных условиях.

"Мы пришли к выводу, что на республиканском уровне править закон о ветеринарии в гражданский кодекс, уголовный кодекс, административный кодекс и подзаконные акты, которые вытекают из них", — отмечает Сарсенова.

По словам главы общественного объединения по защите животных, поскольку закон о жестоком обращении в чистом виде практически не работает, владельцы пострадавших от других людей животных, пытаются действовать в рамках нормах гражданского права, где любое животное считается вещью.

"К животным применяются общие нормы, как к вещи. Мы можем подавать иски на хулиганские действия, на порчу имущества, на повреждение и гибель имущества. За хулиганство предусмотрено наказание строже, чем за жестокое обращение с животными. И мы столкнулись с этим, когда собирали статистику по жестокому обращению", — отметила зоозащитница.

Преступление и наказание

Вопрос о том, как наказывать за жестокое обращение также немало споров.

В ходе видеомоста Астана – Минск – Бишкек – Киев на тему "Всемирный день бездомных животных – повод задуматься о судьбе братьев меньших" эксперты из разных стран делились опытом.

"Мы считаем, что в каждом случае надо подходить индивидуально. Коммерческие организации держат животных с целью извлечения выгоды, тогда им будут страшнее финансовые наказания. А жестокое обращение, когда дети искалечили котенка, это совершенно другое – здесь нужно не столько наказывать, сколько работать с этими детьми. Украина сегодня на видеомосте сказала, что у них в законопроекте предусмотрено до 8 лет заключения за жестокое обращение с животными", — отметила Сарсенова.

Кроме того, существуют преступления, которые совершают догхантеры.

"Найти виновного и наказать за такое преступление у нас практически невозможно. А, вместе с тем, это подлость. А подлость, по моему мнению, должна наказываться даже строже, чем открытые действия. Так что, все случаи индивидуальны и мы сбудем эти вопросы тщательно прорабатывать с владельцами", — указала Сарсенова.

Контактный "звероад"

В социальных сетях люди то и дело жалуются на контактные зоопарки, многие призывают бойкотировать подобные заведения. Однако закрыть такую организацию или привлечь к ответственности владельцев также непросто. Вопрос регулирования массового содержания животных в Казахстане оказался за чертой закона.

"Гостиницы для животных и частные приюты у нас никак не регулируются. Это, с одной стороны, облегчает работу волонтеров, с другой наряду с сердобольными людьми, помогающими животным, существуют и те, кто мучает животных. Это и "горе-разведенцы", и контактные зоопарки, и цирки", — указывает Сарсенова.

Этот вопрос подняли юристы "Kazakhstan Bar Association" (КазБар), которые создают инициативную группу, вопрос будет обсуждаться и будут предложены меры по регулированию.

"И здесь есть очень тонкий момент, потому что может быть принят закон, который обернется против владельцев животных. Например, предлагается вводить дополнительный налог на содержание большого количества животных. Это может привести к тому, что закроются приюты, часть владельцев собак просто выкинет своих животных на улицу. Поэтому вопрос будет прорабатываться тщательно. Сейчас мы изучаем опыт других стран", — рассказала Сарсенова.

Откуда в Астане бродячие собаки?

Еще один вопрос, который прорабатывается на республиканском уровне – это ответственность владельцев животных.

"На сегодняшний день это тема номер один. Как показал анализ отловленных животных, который проводили волонтеры, в Астане нет животных, которые из поколения в поколению были бы бродячими. Все животные на улице – это молодняк, который расплодился из-за то того, хозяева халатно относятся к животным, особенно в частных подворьях. Животное выпускают "погулять", они приносят приплод. Приплод хоязевам не нужен, и вот эти животные оказываются на улице, сбиваются в стаи", — поясняет спикер

Бороться с этой проблемой можно только просвещением и повышением ответственности хозяев. Кроме того, в Астане теперь доступна бесплатная стерилизация животных.

Как отмечает глава общественно объединения, инициатива идет по всем городам Казахстана, а не только в Астане.

"Основная инициативная группа находится в Алматы. И в там идут даже на большее – у них и строительство приюта, и в четырех клиниках прошла стерилизация животных, принадлежащих малоимущим семьям. Также в Алматы поднимается вопросы регулирования ответственности владельцев, и даже инициатива, чтобы на улицах города были вединговые аппараты для кормления животных", — рассказала спикер о работе коллег.

Акиматом Астаны принято решение о строительстве парка-приюта для бездомных животных, который появится в 2018 году. В настоящее время действует временный приют, в котором, благодаря работе волонтеров, из отловленных 336 собак были пристроены и обрели хозяев 236 животных.

