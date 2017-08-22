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Работу по трудоустройству казахстанцев поручил усилить премьер-министр страны

 

В ходе заседания Правительства РК от премьер-министра Бакытжана Сагинтаева прозвучал ряд поручений данных Кабмину по итогам рабочего совещания с Главой государства, в частности, по вопросам трудоустройства населения, передает корреспондент Zakon.kz.

«Глава государства особое внимание уделил реализации программы продуктивной занятости и развитию массового предпринимательства. При этом он отметил необходимость создания постоянных рабочих мест, слабый темп микрокредитования и наличие межрегионального дисбаланса трудовых ресурсов», - сказал он.

В связи с этим Б. Сагинтаев поручил в месячный срок министерствам труда, нацэкономики, финансов, сельского хозяйства совместно с акимами регионов внести в правительство предложения по увеличению региональных квот и стимулированию добровольного переселения из южных регионов в северные и подготовить необходимые расчеты.

«Министерствам нацэкономики, сельского хозяйства совместно с акимами в течении месяца дополнительно проработать расширение охвата населения микрокредитованием, в том числе увеличение доли профинансированных стартапов по проекту «Бизнес бастау».

Также акимам регионов в рамках реализации программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства необходимо уделять особое внимание созданию постоянных рабочих мест в регионах для вовлечения граждан в пенсионную систему и в ОСМС.

«Министерству нацэкономики, сельского хозяйства совместно с акимами проработать меры по расширению охвата населения микрокредитованием, в том числе на стартаппроекты», - подчеркнул премьер-министр.

 

Ксения Давыдова

 

22 августа 2017, 14:15
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

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