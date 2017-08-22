Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Режиссер Кирилл Серебренников задержан по подозрению в мошенничестве

22 августа 2017, 14:23

Ему вменяют хищение не менее 68 миллионов рублей.

Режиссер Кирилл Серебренников задержан по подозрению в мошенничестве, сообщает Lenta.ru.

Художественному руководителю «Гоголь-центра» вменяют хищение не менее 68 миллионов рублей. Следствие намерено предъявить Серебренникову обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статья 159 Уголовного кодекса России). Кроме того, будет решаться вопрос об избрании в отношении режиссера меры пресечения.

Согласно Уголовному кодексу России, худруку «Гоголь-центра» грозит до десяти лет лишения свободы со штрафом в миллион рублей или более.

Отмечается, что средства были выделены Серебренникову из бюджета в 2011-2014 годах на реализацию проекта «Платформа», направленного на популяризацию современного искусства.

В мае сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками к Серебренникову домой и в «Гоголь-центр». Представители СК утверждали, что следственные действия, проходящие в квартире режиссера, связаны с делом о хищении бюджетных средств, выделенных автономной некоммерческой организации «Седьмая студия» на реализацию «Платформы». Серебренников тогда проходил по делу как свидетель. Обвинения в мошенничестве были предъявлены бывшему генеральному продюсеру «Седьмой студии» Алексею Малобродскому и бывшему главному бухгалтеру Нине Масляевой.

Фото: © Сергей Бобылев/ТАСC



MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...