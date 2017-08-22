Режиссер Кирилл Серебренников задержан по подозрению в мошенничестве
22 августа 2017, 14:23
Ему вменяют хищение не менее 68 миллионов рублей.
Режиссер Кирилл Серебренников задержан по подозрению в мошенничестве, сообщает Lenta.ru.
Художественному руководителю «Гоголь-центра» вменяют хищение не менее 68 миллионов рублей. Следствие намерено предъявить Серебренникову обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статья 159 Уголовного кодекса России). Кроме того, будет решаться вопрос об избрании в отношении режиссера меры пресечения.
Согласно Уголовному кодексу России, худруку «Гоголь-центра» грозит до десяти лет лишения свободы со штрафом в миллион рублей или более.
Отмечается, что средства были выделены Серебренникову из бюджета в 2011-2014 годах на реализацию проекта «Платформа», направленного на популяризацию современного искусства.
В мае сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками к Серебренникову домой и в «Гоголь-центр». Представители СК утверждали, что следственные действия, проходящие в квартире режиссера, связаны с делом о хищении бюджетных средств, выделенных автономной некоммерческой организации «Седьмая студия» на реализацию «Платформы». Серебренников тогда проходил по делу как свидетель. Обвинения в мошенничестве были предъявлены бывшему генеральному продюсеру «Седьмой студии» Алексею Малобродскому и бывшему главному бухгалтеру Нине Масляевой.
Фото: © Сергей Бобылев/ТАСC
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