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В австралийском зоопарке появилась на свет редкая белая коала

22 августа 2017, 16:32

Животные с таким геном рождаются с белой или светлой шерстью, а по мере взросления она выпадает, подобно молочным зубам, и заменяется на более привычный окрас.

В зоопарке австралийского штата Квинсленд родилась коала редкого белого цвета. Такая расцветка объясняется наличием в организме животного рецессивного гена, унаследованного от матери, сообщают Vesti.ru.

Имени у нового обитателя зоопарка пока нет, и туристическое бюро Австралии планирует объявить по этому поводу конкурс.

Коаленок появился на свет еще в январе, однако официально объявлено о его рождении было только 21 августа, сообщает Agence France-Presse.

В то время как цвет шкуры коал обычно варьируется от светло-серого до коричневого, белые коалы в природе встречаются крайне редко, так как такая расцветка привлекает внимание хищников.

По словам руководителя медицинского центра для диких животных зоопарка Рози Бут, в ветеринарии такое явление описывается термином "серебристый ген". Животные с таким геном рождаются с белой или светлой шерстью, а по мере взросления она выпадает, подобно молочным зубам, и заменяется на более привычный окрас.

Фото: yahoo.com

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