Как изъятие долларов может отразиться на курсах валют

США планирует изъять из оборота большой объём долларовой ликвидности. В результате прогнозируется увеличение спроса на американскую валюту и её дальнейшее укрепление. Объявить о начале операций по сокращению баланса могут уже на следующем заседании Федеральной резервной системы. Член правления Halyk Finance Мурат Темирханов прокомментировал порталу " Крыша " информацию.





"Не сказал бы, что по американским меркам это какое-то громадное изъятие. В принципе, это даже не новость. Речь о свёртывании программы QE ведётся очень давно, ещё со времён первого поднятия базовой ставки ФРС. Поясню: до этого, чтобы ускорить рост экономики и подстегнуть инфляцию, правительство США выкупало ценные бумаги и таким образом вливало ликвидность.





О том, что деньги могут начать изымать, игроки на рынке знали и раньше. Просто сейчас увеличилась вероятность, что это произойдёт в скором времени и программу смягчения начнут потихоньку сворачивать. Конечно, рынок успел подготовиться и заложить последствия от такого решения в цены. То есть паники, по нашему мнению, не будет. Говорить о том, что решение ФРС как-то напрямую повлияет на отечественный рынок сложно. В первую очередь нам нужно смотреть на изменение курса рубля. Напомню, если российская валюта начнёт слабеть, вслед за ней пойдёт и тенге.





Кстати, в России на новость об изъятии ликвидности особо внимания никто не обратил. Давайте посмотрим, как повёл себя рубль под воздействием санкций со стороны Запада, возможные последствия которых также вызвали бурное обсуждение: одно время наблюдалось некое нервное дёргание курса рубля, но на сегодняшний день он вернулся на старую позицию.





В целом как на рубль, так и на тенге влияют стоимость нефти, которая пока остаётся стабильной ($52.65 за баррель нефти марки Brent. — Прим. ред.), и геополитические риски. На данный момент предпосылок для серьёзного ослабления нацвалюты нет", - сообщил собеседник портала.





В рамках первого этапа члены Комитета по открытым рынкам выступают за ежемесячное изъятие 10 миллиардов долларов. В будущем объём планируется увеличить до 50. Как считают финансисты, влитые на рынок в рамках программ количественного смягчения (QE) 3.5 млрд долларов после глобального кризиса 2008 года послужили причиной масштабных спекуляций и формирования рыночных пузырей.





Данил Павленко.



