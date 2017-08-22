Как изъятие долларов может отразиться на курсах валют
22 августа 2017, 17:23
В рамках первого этапа члены Комитета по открытым рынкам выступают за ежемесячное изъятие 10 миллиардов долларов.
США планирует изъять из оборота большой объём долларовой ликвидности. В результате прогнозируется увеличение спроса на американскую валюту и её дальнейшее укрепление. Объявить о начале операций по сокращению баланса могут уже на следующем заседании Федеральной резервной системы. Член правления Halyk Finance Мурат Темирханов прокомментировал порталу "Крыша" информацию.
"Не сказал бы, что по американским меркам это какое-то громадное изъятие. В принципе, это даже не новость. Речь о свёртывании программы QE ведётся очень давно, ещё со времён первого поднятия базовой ставки ФРС. Поясню: до этого, чтобы ускорить рост экономики и подстегнуть инфляцию, правительство США выкупало ценные бумаги и таким образом вливало ликвидность.
О том, что деньги могут начать изымать, игроки на рынке знали и раньше. Просто сейчас увеличилась вероятность, что это произойдёт в скором времени и программу смягчения начнут потихоньку сворачивать. Конечно, рынок успел подготовиться и заложить последствия от такого решения в цены. То есть паники, по нашему мнению, не будет. Говорить о том, что решение ФРС как-то напрямую повлияет на отечественный рынок сложно. В первую очередь нам нужно смотреть на изменение курса рубля. Напомню, если российская валюта начнёт слабеть, вслед за ней пойдёт и тенге.
Кстати, в России на новость об изъятии ликвидности особо внимания никто не обратил. Давайте посмотрим, как повёл себя рубль под воздействием санкций со стороны Запада, возможные последствия которых также вызвали бурное обсуждение: одно время наблюдалось некое нервное дёргание курса рубля, но на сегодняшний день он вернулся на старую позицию.
В целом как на рубль, так и на тенге влияют стоимость нефти, которая пока остаётся стабильной ($52.65 за баррель нефти марки Brent. — Прим. ред.), и геополитические риски. На данный момент предпосылок для серьёзного ослабления нацвалюты нет", - сообщил собеседник портала.
В рамках первого этапа члены Комитета по открытым рынкам выступают за ежемесячное изъятие 10 миллиардов долларов. В будущем объём планируется увеличить до 50. Как считают финансисты, влитые на рынок в рамках программ количественного смягчения (QE) 3.5 млрд долларов после глобального кризиса 2008 года послужили причиной масштабных спекуляций и формирования рыночных пузырей.
Данил Павленко.
Фото: krisha.kz.
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