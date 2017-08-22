Государственный мединститут Семея возглавил новый ректор

Приказом министра здравоохранения РК ректором Государственного медицинского университета города Семея назначен Ерсин Жунусов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Государственный мединститут Семея возглавил новый ректор Ерсин Жунусов ранее работал в этом вузе проректором по стратегическому партнерству и международному сотрудничеству. Новый ректор - доктор медицинских наук, врач высшей квалификационной категории по специальности «Общественное здравоохранение/социальная гигиена и организация здравоохранения», также «Травматология и ортопедия». Трудовую деятельность начал в 1997 году аспирантом кафедры травматологии, ортопедии Семипалатинской государственной медицинской академии.

С 2002 работал заведующим кафедрой травматологии, ортопедии Казахской государственной медицинской академии. В 2006 году был назначен руководителем отдела травматологии и ортопедии Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии.

С 2009 по 2014 год был заведующим отделением, руководителем отдела, директором по инновациям и науке АО «Республиканский научный центр неотложной медицинской помощи» Национального медицинского холдинга. В 2014 году занимал должность заместителя главного врача по инновационной деятельности в городской больнице № 1 акимата города Астаны.

С апреля по октябрь 2016 года являлся проректором по стратегическому партнерству и международному сотрудничеству Государственного медицинского университета города Семея. С октября 2016 по май 2017 года работал руководителем Центра политравмы и восстановительной ортохирургии в городской больнице № 1 города Астаны.

С мая 2017 года - проректор по стратегическому партнерству и международному сотрудничеству и исполнял обязанности ректора Государственного медицинского университета города Семея. В Казахстане Ерсин Жунусов внедрил более 80 инновационных технологий по организации современных концепций в больничном менеджменте, образовании, диагностике и лечении, организовал многочисленные мастер-классы с ведущими зарубежными специалистами и организаторами здравоохранения, а также осуществлял деятельность по менторству. Е. Жунусов является автором 22 предпатентов на изобретение, 1 инновационного патента РК, 8 методических рекомендаций, 170 научных статей. Его статьи опубликованы в Японии, США, Польше, Китае, России и на Украине. Награжден Благодарственным письмом Президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева, Благодарственным письмом партии «Нур Отан», нагрудными знаками «За вклад в развитие здравоохранения РК» и «Отличник здравоохранения Республики Казахстан».

Людмила Малько