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Новый обитатель Алматинского зоопарка: жирафенок родился у любящей пары длинношеих

22 августа 2017, 18:04

Отметим, что это уже пятый жираф в Алматинском зоопарке.

В Алматинском зоопарке родился детеныш жирафа. Это самка, которой теперь предстоит придумать имя и е простое, а какое -нибудь очень красивое, как отметил на своей странице в Facebook директор зоопарка Ержан Еркинбаев, передает Zakon.kz

«У нас родилась девочка!!! Принимаем поздравления и тёплые пожелания малышке! Обьявляем конкурс на лучшее имя! #жираф #jiraffe #zoo #almatyzoo #almaty», - написал в ФБ Еркинбаев.

Как сообщается родителями новорожденной стали взрослая пара жирафов - Хан и Грация. Родилась молодая жирафа 8 августа в 6 утра и уже сейчас она гуляет по вольеру и ждет какое же имя ей дадут.

Отметим, что в соцсетях пользователи активно предлагают разные версии: Линда, Жозефина, Жизель, Габриэла, Изабэлла, Агата, Большеглазка, Аксауле, Аурика, Зара, Адеми и даже Дейнерис, Кхалиси, и даже Экспосита.


Ранее директор зоопарка Ержан Еркинбаев рассказывал, что в зоопарке Алматы имеется коллекция жирафов: самец, две самки и один подрастающий детеныш - Максим.

«Сегодня Макс маленький, красивый ребенок, но после того, как он станет взрослым мужчиной, он начнёт быть агрессивным, а условий для содержания большого поголовья жирафов - нет»,- писал директор на своей странице в Instagram. На данный момент, по словам пресс-секретаря, зоопарк еще не определился, куда отправится Макс. Однако в скором времени вопрос должен решиться, о чем в зоопарке обещали сообщить дополнительно.

Напомним, также что в прошлом году в зоопарке Алматы от отравления скончался жираф Мелман.



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