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В Костанае все еще расследуется дело об убийстве новорожденного, найденного в пакете

22 августа 2017, 20:38

Ход расследования находится на контроле прокуратуры города.

По факту обнаружения в Костанае тела новорождённого ребёнка в пакете отработаны женщины, подпадающие по срокам беременности к примерному возрасту младенца, состоящие на учете в поликлиниках города, в перинатальных центрах и частных клиниках, сообщает alau.kz.

«Отдельной поисковой группой отработаны беременные женщины, состоящие на учете в перинатальном центре, проживающие в районе обнаружения трупа. Продолжается подворный обход «частного сектора», расположенного в районе обнаружения трупа младенца. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка», - сообщили в прокуратуре Костанайской области.

В настоящее время преступление остается нераскрытым. Ход расследования находится на контроле прокуратуры города.

Тело новорожденного ребенка в пакете было найдено 2 августа возле клуба «Фараон».

Фото: alau.kz

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