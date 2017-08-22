В Костанае все еще расследуется дело об убийстве новорожденного, найденного в пакете
22 августа 2017, 20:38
Ход расследования находится на контроле прокуратуры города.
По факту обнаружения в Костанае тела новорождённого ребёнка в пакете отработаны женщины, подпадающие по срокам беременности к примерному возрасту младенца, состоящие на учете в поликлиниках города, в перинатальных центрах и частных клиниках, сообщает alau.kz.
«Отдельной поисковой группой отработаны беременные женщины, состоящие на учете в перинатальном центре, проживающие в районе обнаружения трупа. Продолжается подворный обход «частного сектора», расположенного в районе обнаружения трупа младенца. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка», - сообщили в прокуратуре Костанайской области.
В настоящее время преступление остается нераскрытым. Ход расследования находится на контроле прокуратуры города.
Тело новорожденного ребенка в пакете было найдено 2 августа возле клуба «Фараон».
Фото: alau.kz
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