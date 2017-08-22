EXPO 2017: анонс мероприятий на 23 августа

Что посмотреть на международной выставке в среду.

10 июня 2017 года открыла свои двери Международная специализированная выставка «Астана ЭКСПО-2017». Основная тема ЭКСПО-2017 – «Энергия будущего».





Для посетителей выставки подготовлена обширная программа.





Так, в 11:00 состоится Национальный день Народной Республики Бангладеш. В мероприятии примут участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Народной Республики Бангладеш в Казахстане, глава бангладешской делегации Мосуд Маннана и вице-министр юстиции Республики Казахстан Жанат Ешмагамбетов.





В рамках празднования запланирована обширная культурная программа. Запланирован парад красок, также будут представлены танцевальные номера.

Отметим, что экспозиция Народной Республики Бангладеш находится в Плазе Шелкового пути, гдепредставлены шесть государств.





В 11:30 в румынском павильоне состоится презентация на тему «Биоэкономика, Устойчивость и Евразийское экономическое сотрудничество: причастность к Стратегии ЕС для Дунайского региона».

В презентации участвуют профессора университетов, изобретатели, кластеры, менеджеры образовательных центров и бизнесмены из Румынии.

Также, будет презентована будущая концепция предпринимательского университета с главными филиалами в пятиосновных румынских городахи зарубежом, принадлежащих к самому большому частному университетув РумынииSpiruHaretUniversity.

В 12:00 в павильоне Королевства Нидерландов состоится пресс-конференция с представителями Всемирной гонки на транспортных средствах с нулевыми выбросами «80 dayrace» (80-дневная гонка).





Гонка является беспрецедентной и состоится в 2019 году. Гонщики стартуют в Париже перед Эйфелевой башней, откуда отправятся в кругосветное путешествие через 8 крупных городов, выбирая собственный маршрут и транспортное средство. Отличительной особенностью данного соревнования является использование транспортных средств, которые работают исключительно на возобновляемых ресурсах и не имеют двигателя внутреннего сгорания. Целью гонки «80 dayrace» является повышение осведомленности людей по всему миру об экологически чистых видах транспорта и масштабном применении зеленых технологий.

У журналистов будет возможность узнать подробнее о гонке «80 dayrace», а также взять персональные интервью у следующих спикеров: • Бертран Пиккар – Инициатор и председатель проекта по продвижению возобновляемых источников энергии «SolarImpulse». Пилот SolarImpulse, впервые совершивший перелет вокруг света на самолете на солнечных батареях. Почетный представитель (Посол) Всемирной гонки на транспортных средствах с нулевыми выбросами «80 dayrace» со штаб-квартирой в Нидерландах. • Франк Мандерс - Сo-основатель и генеральный директор гонки «80 dayrace»; • Крис Рамси - участник гонки «80 dayrace», приверженец экологически-безопасных видов путешествий, гонщик, который прибыл в Астану на электромобиле «NissanLeaf».

Первый человек, преодолевший 10000 миль ралли Лондон- Монголия (через Сибирь) на электромобиле. Около 40 команд попытаются проехать 40 000 км и вернуться обратно в Париж за 80 суток, проходя в день более 500 км.





В 14.00 в российском павильоне состоится презентация заявки Российской Федерации на право проведения Всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2025 в городе Екатеринбурге.





В мероприятие запланировано участие Советника-посланника Российской Федерации в Республике Казахстан Александра Мусиенко, комиссара Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 РапиляЖошибаева, вице-губернатора Свердловской области Александра Высокинского, министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Андрея Соболева.





В 19:30 23 - 24 августа 2017 года на сцене Национального дня состоится концерт испанской группы LaBandaMorisca.



LaBandaMorisca –популярная группа испанской народной музыки. В их репертуаре песни в восточном и западном стиле.

Отметим, что группа выступала во многих странах мира, таких как: США, Канада, Марокко, Франция, Чехия, Португалия.Сейчас они работают над своими следующими турами по Казахстану, Узбекистану, Индии и Польше.

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