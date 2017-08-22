В Костанайской области завершается ремонт 3 участков дорог республиканского значения

В настоящее время с опережением графика производства работ на 2 месяца завершается средний ремонт 3-х участков автомобильных дорог республиканского значения Костанайской области протяженностью более 90 км , сообщает пресс-служба АО "НК "КазАвтоЖол".





Это участки автодорог Екатеринбург-Алматы (км 512-540), Костанай-Аулиеколь-Сурган (км 52-82) и Карабутак-Костанай (км 271-307).





В целом до конца текущего года планируется завершить ремонт еще на 4-х участках автодорог протяженностью 129 км:

- Участок а/д Костанай-Аулиеколь-Сурган км 16-52;

- Участок а/д Екатеринбург-Алматы км 554-574;

- Участок а/д Костанай-Аулиеколь-Сурган км 129-159;

- Участок а/д Карабутак-Костанай км 231-271.





При проведении среднего ремонта в области применяются методы холодного ресайклинга и традиционный способ с устройством ШПО (шероховато-поверхностная обработка). Завершить ремонт данных объектов согласно графику планируется в октябре текущего года.





Вместе с тем, в 2016 году начаты работы по капитальному ремонту участка автомобильной дороги республиканского значения Карабутак – Денисовка – Рудный – Костанай 349-389 км и моста через реку Тобол на 385 км протяженностью 40 км, от границы Камыстинского района до п. Денисовка со строительством моста в п. Денисовка. Завершение проекта запланировано на 2018 год.









В текущем году начинается реконструкция завершающего отрезка автодороги Карабутак – Денисовка – Рудный – Костанай протяженностью 114 км. Начаты работы по разработке проектно-сметной документации, а строительно-монтажные работы планируется провести в 2018-2020 гг.

Реконструкция автомобильной дороги позволит соединить северный и центральный регионы Казахстана с международным транзитным коридором «Западная Европа-Западный Китай». В целом автодорога Карабутак – Денисовка – Рудный – Костанай проходит по 4 районам области и двум городам с населением более 50% всех жителей области. После проведения реконструкции автодорога будет отвечать всем требованиям безопасности дорожного движения и соответствовать параметрам I и II категорий за счет расширения проезжей части.

Наряду с этим, по территории Костанайской области проходит автомобильная дорога Алматы - гр. РФ (Екатеринбург) протяженностью 350 км, для ремонта которого сегодняшний день ведутся работы по разработке проектно-сметной документации. Строительно-монтажные работы запланированы начать в 2018 году. После проведения реконструкции проезд по автодороге планируется сделать платным.

По итогам реализации проектов, увеличится транзитная пропускная способность автодорог Костанайской области. Это положительно скажется на развитии экономики области и повысит инвестиционную привлекательность региона. Кроме того, ожидается привлечение бизнес-структур в развитие придорожного сервиса и транспортной инфраструктуры.



